«Ман Юнайтед» – «Рома». Прогноз и ставки «Фонбет»: Кавани затащит, Мхитарян потеряется

29 апреля «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ромой» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы. Встреча начнется в 22:00 мск. Сделать ставку на игру Лиги Европы можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

У «МЮ» всего три поражения в 35 последних матчах во всех турнирах. К Уле-Гуннару Сульшеру было много вопросов, казалось, что он не соответствует высочайшим амбициям клуба. Однако норвежский специалист доказывает, что может добиваться результата без по-настоящему больших звёзд в составе.



В АПЛ команда идёт к завоеванию второго места, хотя сохраняет шансы даже на чемпионство. Манкунианцы забивают в среднем 1,9 гола за матч и не проигрывают в чемпионате Англии с января.



В Лиге Европы у «МЮ» и вовсе до сих пор нет ни одного поражения: четыре победы и две ничьи. Выступления во втором по статусу еврокубковом турнире команда начала с 1/16 финала, куда попала после вылета из Лиги чемпионов. Манкунианцы выбили «Реал Сосьедад», «Милан» и «Гранаду».

В какой форме «Рома»

У римлян дела идут не так хорошо. Они практически лишились шансов добыть путёвку в еврокубки на следующий сезон через Серию А. Команда свалилась на седьмое место в чемпионате, выиграв всего один раз в семи последних матчах.

Накануне встречи с «МЮ» подопечные Паулу Фонсеки проиграли в гостях 17-й команде Серии А – «Кальяри» (2:3). Попасть в Лигу чемпионов через национальное первенство будет практически невозможно.



В Лиге Европы всё, наоборот, на удивление хорошо. В 12 матчах римляне потерпели всего одно поражение – от софийского ЦСКА (1:3). Это единственная из шести проведённых гостевых встреч, когда «волкам» не удалось победить. В плей-офф они прошли «Брагу», «Шахтёр» и «Аякс».

«Манчестер Юнайтед» – «Рома»: статистика личных встреч

Команды играли друг с другом шесть раз в Лиге чемпионов. В том числе дважды встречались в рамках плей-офф. Римляне добились лишь одной победы, но и она не позволила одолеть «МЮ» по сумме двух матчей. Проиграв 1:2 4 апреля 2007 года в Риме, в ответной встрече манкунианцы разгромили соперника со счётом 7:1. В том матче результативной передачей отметился нынешний главный тренер «МЮ» Сульшер.



Команды трижды играли в Манчестере, и во всех случаях сильнее оказывались хозяева (7:1, 1:0, 1:0). Если не брать в расчет товарищеский турнир Международный кубок чемпионов, последний раз команды встречались в 2008 году, когда ими руководили Алекс Фергюсон и Лучано Спаллетти.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Манчестер Юнайтед» – «Рома» 29 апреля 2021 года

Ставка: сухая победа «Манчестер Юнайтед» за 2.60 (сделать ставку).

«Рома» мечтает о первом за последние 30 лет выходе в финал еврокубкового турнира. Но для этого придётся сотворить настоящее чудо. Римляне одержали всего одну выездную победу в восемь последних матчах Серии А. «Олд Траффорд» даже без болельщиков не является тем местом, где гостям дают свободу действий. Не внушает оптимизма болельщикам итальянской команды и форма Эдина Джеко. Некогда главная атакующая сила «волков» имеет 12-матчевую безголевую серию в чемпионате.



«Рома» выиграла лишь одну из последних 17 встреч в Англии, трижды проиграв, в том числе и на «Олд Траффорд». «МЮ» сыграл на ноль в 5 из 6 поединков текущего розыгрыша Лиги Европы.



Залечил травму и сможет сыграть второй снайпер англичан Маркус Рашфорд. Потрясающая статистика в Лиге Европы у Бруну Фернандеша: 17 голов и 11 результативных передач в 30 матчах турнира за МЮ и «Спортинг». Вероятность сухой победы манкунианцев максимально велика.