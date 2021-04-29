«Сельта» — «Леванте». Прогноз: Аспас и Нолито победят в никому не нужном матче

30 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу команды из Виго в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех «Леванте» оценён экспертами в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Сельта» — «Леванте» 30 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.11. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте» (30.04.2021)

Концовка чемпионата Испании обещает получиться ядерной. Сразу четыре клуба участвуют в борьбе за золотые медали, всё внимание зрителей приковано именно к верхней части турнирной таблицы. Впрочем, не стоит забывать и о менее медийных командах. В пятницу отношения будут выяснять крепкие середняки — «Сельта» и «Леванте».



Сразу отметим, что матч не имеет фактически никакого значения для обеих сторон. «Сельта» занимает 10-ю строчку в Ла Лиге, тогда как «Леванте» располагается на две позиции ниже. Отставание от зоны еврокубков составляет восемь и 11 очков соответственно, отрыв от зоны вылета тоже более чем комфортный. Можно расслабиться и играть в своё удовольствие.



В концовке чемпионата «Сельта» показывает привычные для себя результаты. Победы сменяются поражениями, проскакивают ничьи, а в целом никакой стабильности не просматривается. Именно отсутствие поставленного на поток набора очков и мешает команде из Виго превратиться из середняка Примеры во что-то более серьёзное.



У «Леванте» последние результаты ещё хуже — в пяти последних турах Ла Лиги одержана всего одна победа при четырёх поражениях. Если брать во внимание 10 последних матчей «лягушек», то лучше не становится — две победы, семь поражений и одна ничья. Потому и шансы на еврокубки фактически потеряны.



Очная встреча первого круга между «Леванте» и «Сельтой» состоялась ещё в конце октября прошлого года в Валенсии. Победитель определён не был, так как при довольно спокойной игре команды сумели лишь обменяться забитыми мячами.



Если говорить об истории личных противостояний, то в последних сезонах Примеры мы имеем абсолютное равенство. За последние три сезона было семь встреч — в трёх из них победил «Леванте», три победы за «Сельтой» и, собственно, октябрьская ничья.



«Леванте» испытывает немалые кадровые проблемы. В предстоящем матче не смогут принять участие сразу пять игроков основного состава: Никола Вукчевич, Неманья Радоя, Хорхе Мирамон, Дани Карденас и Хосе Кампанья. У «Сельты» всего две потери, причём обе на вратарской позиции — не сыграют Рубен Бланко и Серхио Альварес. Ситуация не новая.

Пожалуй, возьмём победу хозяев с коэффициентом 1.81. Они выступают чуть лучше и имеют меньше кадровых потерь. Да и своё поле вполне можно считать дополнительным фактором.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Леванте» 30 апреля 2021 года

Тяжело предположить, как сложится ничего не значащий для обеих сторон матч. Рисковать и ставить на тотал не стоит, а вот взять победу хозяев — вполне. Последние результаты «Леванте» не впечатляют, а какой-либо мотивации у команды попросту нет. «Сельта» же получит преимущество домашнего стадиона, что несколько повышает шансы на успех.



Ставка: победа «Сельты» за 1.81.