ЦСКА — «Уфа». Прогноз: Олич и Акинфеев покажут характер после поражения от «Спартака»

1 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех уфимцев оценён экспертами в 6.15. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Уфа» 1 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ ЦСКА — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа» (01.05.2021)

Апрель окончательно сдался, третий месяц весны вступает в законные права. Вместе с этим завершается и футбольный сезон: в еврокубках гремят заключительные стадии, а европейские чемпионаты выходят на финишную прямую. Российская Премьер-Лига — не исключение. Участникам осталось провести лишь по три игры.

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Программа 28-го тура чемпионата России откроется в субботу, 1 мая, четырьмя поединками. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» столичный ЦСКА будет принимать «Уфу». Красно-синие сейчас переживают не самый приятный период, хотя шансы на попадание в еврокубки по-прежнему сохраняются. Но обо всём по порядку.



Ивица Олич сразу попал в затруднительное положение. Заключительный отрезок сезона нужно пройти безупречно. На багаже Виктора Гончаренко вполне можно было это сделать, если бы не травмы. После пауз для сборных не вернулся из лазарета универсальный Бактиёр Зайнутдинов, а вслед за ним получили травмы основные защитники.



Аутсайдеров «Тамбов» и «Ротор» получилось расковырять без особых проблем, 2:1 и 2:0 соответственно. Была также волевая победа над тульским «Арсеналом» в четвертьфинале Кубка России (2:1), там пришлось попотеть. Однако в следующих трёх играх под руководством хорвата красно-синие потерпели три поражения.

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Из розыгрыша Кубка России вылетели от «Локомотива» (0:3), а в РПЛ не смогли отобрать очки у прямых конкурентов — «Сочи» (1:2) и «Спартака» (0:2). Несомненно, везде есть свои оговорки. Гол в ворота железнодорожников при равном счёте не засчитали, реализация тоже была ниже среднего.



А в принципиальнейшем дерби против красно-белых вовсе пришлось играть больше тайма в меньшинстве. Хотя в итоге красную карточку отменили, и Ахметов отбывать дисквалификацию не будет. Но кадровых проблем всё равно огромное количество, а допускать осечки больше нельзя.



Так ведь и без еврокубков остаться можно. До конца сезона осталось провести три матча, календарь не самый простой. А в турнирной таблице чемпионата России ЦСКА идёт на шестом месте, набрав 46 очков. У «Сочи», «Динамо» и «Рубина» в активе столько же, так что выигрывать необходимо во всех встречах.

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«Уфа» под руководством нового тренера — Алексея Стукалова — выбралась из зоны прямого вылета в ФНЛ. Сперва разгромила грозненский «Ахмат», затем — столичный «Спартак» (дважды по 3:0). Этого рывка хватило, чтобы занять 14-е место. Безопасная 12-я строчка уже недосягаема, слишком многое потеряли в предыдущих турах. Остаётся надеяться на зону стыков.



Правда, укрепить позиции не получилось. В последней игре на своём поле уфимцы уступили «Сочи» с досадным счётом 2:3, хотя играли в большинстве. Решающий гол Нобоа забил с пенальти уже на в добавленное время. А потому сейчас отрыв от ближайшего преследователя — «Ротора» — всего два очка. С мотивацией проблем быть не должно.



Тем хуже для обескровленного ЦСКА. Но тут стоит сказать, что из шести матчей, которые московский клуб успел провести при Ивице Оличе, лишь один был домашним. Тогда без особых усилий удалось обыграть волгоградцев. Это стоит учесть при выборе ставки.



Разумеется, даже с кадровыми проблемами армейцы выглядят предпочтительнее. Мы бы проверили комбинированную ставку «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.08. Едва ли «Уфа» повторит подвиг позапрошлого тура, но лёгкой прогулки у хозяев точно не будет. Ждём чего-то вроде 1:0 или 1:1. Много ЦСКА в нынешнем состоянии забивать не готов.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Уфа» 1 мая 2021 года

ЦСКА находится в непростом положении. Результаты просели, в защитной линии огромные проблемы из-за травм, команда всерьёз рискует остаться без еврокубков. Дома против «Уфы» красно-синие выглядят всё же предпочтительнее, но лёгкой прогулки они не дождутся. Ждём низкой результативности, при которой москвичи всё же наберут очки.



Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.