«Саутгемптон» — «Лестер», «Сельта» — «Леванте» и другие матчи. Что смотреть 30 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, завершается и апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 30 апреля.
На что ставить в футболе 30 апреля
Сегодня футбола не так много, но он есть. Нас ждёт ряд матчей в европейских чемпионатах. В Англии «Саутгемптон» примет «Лестер», в Испании сыграют «Сельта» и «Леванте», а во Франции – «Марсель» и «Страсбур». Кроме того, можно ставить на чемпионат Португалии, тут целых четыре игры.
На что ставить в хоккее 30 апреля
Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира. Сегодня команда Валерия Брагина сыграет товарищескую игру со Швейцарией, начало в 21:15 мск. После полуночи смотрим НХЛ, там 4 матча.
На что ещё ставить 30 апреля
Несколько наших теннисисток сыграют на турнире в Мадриде. Екатерина Александрова сразится с Викторией Азаренко из Беларуси, а Анастасия Павлюченкова с Мэдисон Кис.
Ну и, конечно, баскетбол! «Зенит» попробует перевести в пятый матч серию с «Барселоной» в Евролиге. Пока петербуржцы уступают 1-2. УНИКС тоже на грани поражения в финале Еврокубка, у казанцев 0-1 в серии с «Монако», но вторая игра дома. Болеем за наших!
- 30 апреля 2021
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- 29 апреля 2021
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- 28 апреля 2021
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