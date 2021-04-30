«Краснодар» — «Сочи». Прогноз: Гончаренко не станет мешать Нобоа и Заболотному

1 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.20. А ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» 1 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» (01.05.2021)

Апрель окончательно сдался, третий месяц весны вступает в законные права. Вместе с этим завершается футбольный сезон: в еврокубках гремят заключительные стадии, а европейские чемпионаты выходят на финишную прямую. Российская Премьер-Лига — не исключение. Участникам осталось провести лишь по три игры.



Программа 28-го тура чемпионата России откроется в субботу, 1 мая, четырьмя поединками. В самом позднем из них местный «Краснодар» будет принимать «Сочи», стартовый свисток запланирован на 19:00 мск. Краснодарцы начинают приходить в себя, но слишком поздно. Бороться уже не за что.



За три игры до конца сезона они занимают десятое место, набрав 38 очков. Отрыв от зоны стыков составляет 15 пунктов, до еврокубковой зоны — восемь очков. При этом выше восьмой строчки забраться будет трудно. Остаётся просто дожидаться отпуска.



Хотя стоит отметить, что команда при Викторе Гончаренко начинает приходить в себя. За три тура под руководством белорусского специалиста «быки» набрали четыре из девяти возможных очков. Движение поступательное. В дебюте на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (0:1) при крайне бледном футболе, затем едва не обыграли «Зенит» (2:2) с хорошим первым таймом.



Ну а в прошлом туре увезли три очка из Казани, по делу обыграв местный крепкий «Рубин» со счётом 1:0. Единственный гол забил Алексей Ионов. Уже третий при новом тренере. Но более любопытна игра «Краснодара» в обороне. За все 90 минут казанцы нанесли всего лишь пять ударов по воротам Матвея Сафонова.



Впрочем, сочинцам явно есть чем ответить. Владимир Федотов после болезни занял своё законное место у кромки поля, и всё тут же вернулось в прежнее русло. Дома был закономерно обыгран московский ЦСКА со счётом 2:1. Причём от разгрома тогда армейцев спас Игорь Акинфеев. Южане смотрелись гораздо лучше.



А в прошлом туре «Сочи» вырвал победу у «Уфы» на выезде, играя целый тайм в меньшинстве. Встреча началась с двух довольно быстрых голов в исполнении гостей. Однако к 78-й минуте уфимцы отыгрались. Взять три очка помог гол Кристиана Нобоа с пенальти в добавленное время.

На данный момент краснодарцы и сочинцы выглядят сопоставимо, а предугадать исход поединка двух равных команд довольно затруднительно. Пытаться мы и не будем. Гораздо привлекательнее, на наш взгляд, смотрится комбинированная ставка «обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча» за коэффициент 1.81.



Логика простая. «Краснодар», судя по всему, идёт на поправку и набирает ход. Гончаренко занимается обороной, работает и атака, воспрял Ионов. У «Сочи» с обороной всё не так гладко, особенно на выезде. Но мотивации наверняка будет побольше, ведь находится команда на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.



До еврокубков — рукой подать. Однако крайне важно выиграть оставшиеся встречи. Вот и ждём от сочинцев прежде всего желания победить. Хотя вряд ли «быки» при родных болельщиках и с новым тренером станут просто смотреть. Вероятно, нас ждёт яркий футбол. Что-нибудь в духе 2:2 или 2:1 в любую из сторон вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Сочи» 1 мая 2021 года

«Краснодар» идёт на поправку, игра стала заметно лучше, особенно в обороне. Однако мотивации у «Сочи» будет гораздо больше, ведь есть отличная возможность попасть в еврокубки. Хоккейного счёта, конечно, не ждём, но хотя бы по разу разочаровать друг друга соперники могут. Хозяева точно останутся без еврокубков, самое время сыграть на публику.



Ставка: обе забьют и тотал меньше 5.5 мяча за 1.81.