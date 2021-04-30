«Челси» — «Фулхэм». Прогноз: очередная победа на классе от Тухеля. Готовься, «Реал»!

1 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу синих в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех «Фулхэма» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» 1 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Челси» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм» (01.05.2021)

Лондонский «Челси» сенсационно пробился в полуфинал Лиги чемпионов, да ещё и продолжает борьбу за самые высокие места и в чемпионате Англии. Несколько месяцев назад предсказать такой сценарий было трудно. В субботу синие проведут домашний матч с «Фулхэмом», свисток судьи раздастся в 19:30 мск.



Предыдущий матч лондонцы провели лишь в минувший вторник. Подопечные Томаса Тухеля выдали классный первый тайм в полуфинальной игре Лиги чемпионов с «Реалом». После перерыва получалось уже не так ловко. И всё же добыт неплохой результат — выездные 1:1 оставляют хорошие шансы на выход в финал.



Есть задачи у «Челси» и в английской Премьер-лиге. За пять туров до конца команда располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице и всеми силами пытается сохранить место в топ-4. В трёх очках от «аристократов» находится «Вест Хэм», ещё на один пункт меньше у «Ливерпуля». Концовка сезона обещает быть очень и очень горячей.



Что касается «Фулхэма», он тоже не имеет никакого права расслабляться в концовке сезона. С 27 очками подопечные Скотта Паркера располагаются на 18-й строчке чемпионата Англии. И если ничего не изменится, то уже в августе они снова будут играть в Чемпионшипе. Отставание от спасительного 17-го места достаточно велико, семь очков. Тем не менее сдаваться «дачники» точно не планируют.



В пяти последних турах АПЛ «Фулхэм» лишь один раз сыграл вничью (1:1 с «Арсеналом»), остальные же матчи завершились поражениями. У «Челси», на удивление, дела в лиге идут тоже далеко не самым лучшим образом — две победы, две ничьи и одно поражение за аналогичный промежуток. Для претендента на топ-4 показатели так себе.



Если говорить о кадровых проблемах, то их практически нет с обеих сторон. За «Челси» не сыграет лишь Матео Ковачич, тогда как у «Фулхэма» из основных футболистов травмирован Том Кэрни. Впрочем, он не играет ещё с декабря прошлого года, партнёры и тренерский штаб привыкли.



Другое дело, что далеко не кадровые проблемы будут определять состав «Челси» в предстоящей игре. Томас Тухель прекрасно понимает важность ответного поединка 1/2 финала Лиги чемпионов, который состоится уже на следующей неделе. К счастью, глубина состава лондонцев так велика, что пространства для манёвра достаточно.

«Фулхэм» умеет удивлять соперников из верхней части турнирной таблицы: 1:0 с «Ливерпулем», 2:0 с «Эвертоном», ничьи с «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом». А значит, делать ставку на успех лондонцев по столь низкому коэффициенту было бы нелогично. В таком случае стоит обратиться к тоталам.



Голевое ожидание от предстоящей игры крайне невысоко. «Челси» привык, что для победы порой достаточно забить один гол, а «Фулхэм» в принципе забивает маловато. Возьмём тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Фулхэм» 1 мая 2021 года

25 забитых мячей «Фулхэма» в 33 матчах АПЛ — это мало. А ведь «Челси» пропустил за этот же отрезок всего 31 гол. Похоже, забить на «Стэмфорд Бридж» «дачникам» будет тяжело. Зачастую быстрый гол раскрывает игру, однако в случае с «Челси» всё может пойти по абсолютно иному сценарию. Синие возьмут мяч под контроль и просто будут перекатывать его до самого финального свистка.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.82.