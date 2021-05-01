«Ростов» — «Тамбов». Прогноз: Карпин, Полоз и Песьяков сжалятся над худшим клубом РПЛ

2 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех тамбовского клуба оценён экспертами в 20.00. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» 2 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ростов» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.90.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» (02.05.2021)

Апрель окончательно сдался, третий месяц весны вступает в законные права. Вместе с этим завершается футбольный сезон: в еврокубках гремят заключительные стадии, а европейские чемпионаты выходят на финишную прямую. Российская Премьер-Лига — не исключение. Участникам осталось провести лишь по три игры.

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Программа 28-го тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 2 мая, тремя поединками. На стадионе «Ростов Арена» местный клуб будет принимать «Тамбов». По большому счёту для соперников в текущем розыгрыше первенства уже всё решено, бороться практически не за что.



Ростовчане гарантированно сохранят прописку в дивизионе, но почти наверняка не попадут в еврокубки. После 27-го тура они занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав ровно 40 очков. Отрыв от зоны стыков составляет 17 пунктов, а до пятёрки лучших не хватает шести. Однако обойти всех конкурентов фактически невозможно.



Последние результаты подопечных Валерия Карпина оставляют желать лучшего. Лишь в последнем туре удалось прервать серию поражений. На своём поле обыграли тульский «Арсенал» со счётом 1:0, хотя игра, откровенно говоря, была слабая. В концовке пенальти отразил Сергей Песьяков.

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Ну а в трёх встречах до этого ростовский клуб проиграл трижды с общим счётом 3:8. Сперва дома «Спартаку» (2:3) и «Рубину» (0:1), а затем в гостях «Локомотиву» (1:4). Хотя даже главный тренер отметил, что играла во всех случаях его команда лучше, чем в последнем матче с туляками. Благо хоть предстоящий соперник — из нижней части таблицы. И это ещё мягко сказано.



«Тамбов» уже давно занимает последнее место в Российской Премьер-Лиге и просто доигрывает сезон. За три тура до конца сезона в их активе всего 13 очков, разумеется, с таким багажом далеко не уедешь. Отставание от зоны стыков семь очков. В теории разницу отыграть ещё можно, но на деле в это слабо верится.



Форма тамбовчан отвратительна, а перед каждой следующей игрой встаёт вопрос лишь о том, с какой разницей они проиграют. В восьми матчах в РПЛ после зимнего перерыва собранная на скорую руку команда пропустила 26 мячей, а забила только четыре. Правда, в последнем матче устроила шоу с «Локомотивом» (2:5).

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Разумеется, «Ростов» даже со всеми своими проблемами в виде травмированных игроков на таком фоне выглядит гораздо предпочтительнее. Ростовчане банально крепче и мастеровитее нынешних «волков», да и в обороне у них спокойнее. Однако слишком много голов мы бы всё же ждать не стали.



Во-первых, с результативностью у подопечных Карпина сейчас тоже туго. Во-вторых, бороться уже практически не за что, крохотная доля расслабленности может проявиться. Словом, для победы хозяевам хватит и одного-двух мячей. П1 и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00, на наш взгляд, выглядит перспективно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Тамбов» 2 мая 2021 года

«Тамбов» одной ногой в ФНЛ, плюс до конца не ясна ситуация с банкротством. Результаты команды ужасают, любая следующая игра вызывает вопрос разве что о количестве пропущенных. Однако разгрома в исполнении «Ростова» мы бы ждать не стали. У ростовчан мотивации не сильно больше, скорее всего, они сыграют в спокойной манере.



Ставка: победа «Ростова» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.00.