«Кротоне» — «Интер». Прогноз: скудетто от Конте не уплывёт, можно расслабиться

1 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Италии «Кротоне» — «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех хозяев оценён экспертами в 12.50. Ставки на ничью принимаются за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Интер» 1 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Кротоне» — «Интер» (01.05.2021)

Концовки нескольких ведущих европейских чемпионатов этого сезона получаются огненными. Одной из таких лиг обещает быть Серия А. Впрочем, с чемпионством здесь всё ясно. Впервые за девять лет заветный трофей возьмёт не «Ювентус», уже через несколько туров досрочную победу отпразднует «Интер». Очередной матч нерадзурри проведут в субботу, соперником станет «Кротоне».

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Действительно, 11 очков отрыва от ближайших преследователей говорит лишь об одном. Золотые медали — всего лишь дело времени, ведь в оставшихся пяти турах подопечным Антонио Конте достаточно набрать всего шесть очков. В таких условиях достаточно тяжело предположить, в каком ключе будут проходить оставшиеся игры. Будет ли команда экономить силы или же постарается набрать максимум очков?



У «Кротоне» ситуация ровно такая же — бежать уже особо некуда. С той лишь разницей, что подопечные Серсе Косми практически наверняка в следующем сезоне будут выступать в Серии Б. 18 набранных очков и 83 пропущенных мяча — смешной результат по итогам 33 туров. Он фактически не оставляет шансов на сохранение прописки в элите итальянского футбола.



Встреча первого круга между «Интером» и «Кротоне» завершилась разгромным поражением гостей со счётом 6:2. Тогда, в начале января, нерадзурри ещё не лидировали в турнирной таблице. Очки нужны были как воздух, ведь первое место в Серии А занимал «Милан». Показав свой максимум, команда Конте параллельно продемонстрировала и разницу в классе. Тем не менее два пропущенных мяча никуда не делись.

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Что же ожидать от битвы первой и последней команд чемпионата сейчас? Осмелимся предположить, что оба коллектива будут играть в своё удовольствие. Безусловно, итоговая победа «Интера» более чем просматривается, однако локальный успех «Кротоне» в виде одного забитого мяча вполне реален.



Ещё одним аргументом в пользу гола в исполнении «Кротоне» является тот факт, что в концовке сезона подопечные Косми раззабивалась. В пяти последних турах настреляли целых 10 мячей. Это практически треть от того, что они забили за предыдущие 28 матчей. Вряд ли не слишком заряженные на надёжную оборону игроки «Интера» будут рвать жилы в преддверии чемпионата Европы.



Интересно, что в пяти последних матчах между «Интером» и «Кротоне» менее титулованной команде удалось дважды отобрать очки у грозного соперника (победа и ничья). Более того, в трёх случаях из пяти «Кротоне» забивал в ворота Самира Хандановича как минимум один гол. Вывод напрашивается сам — при всей слабости «Кротоне» в масштабах всего итальянского футбола «Интер» является для них весьма комфортным соперником.

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А потому ставка на гол хозяев с коэффициентом 1.70 смотрится любопытно. Брать голы в обе стороны нет никакого смысла — потенциальный выигрыш почти не изменится, ведь в точном ударе лидера чемпионата Италии букмекеры не сомневаются.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Кротоне» — «Интер» 1 мая 2021 года

«Кротоне» удалось забить (причём дважды) даже в матче, в котором «Интер» играл на максимум. Почему бы подопечным Косми не повторить успех в не самой определяющей встрече для соперника, к тому же на собственном стадионе? Верим в успех «Кротоне». До очков дотянуться будет тяжело, а вот забить вполне реально.



Ставка: «Кротоне» забьёт за 1.70.