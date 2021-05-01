ЦСКА — «Уфа», «Рубин» — «Динамо» и другие матчи. Что смотреть 1 мая

В РПЛ жарко, но и в Европе нас ждут битвы – во Франции и Испании развязка близка.

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 1 мая.

На что ставить в футболе 1 мая

Большая футбольная суббота вступает в свои права. Четыре матча в РПЛ, выделяем матчи ЦСКА – «Уфа» и «Рубин» — «Динамо». Сможет ли Ивица Олич вывести москвичей из кризиса? Ну а игра в Казани может многое определить в борьбе за еврокубки. Будет интересно! Кроме того, в южном дерби «Краснодар» сыграет с «Сочи», а «Ротор» примет «Ахмат».



В Англии «Манчестер Сити» между матчами с «ПСЖ» отправится в гости к «Кристал Пэлас». «Челси» ждёт домашний матч с «Фулхэмом», «Брайтон» сыграет с «Лидсом», а «Эвертон» — с «Астон Виллой».



В Испании гонка за чемпионство обострилась после поражения «Барселоны» от «Гранады». Сегодня свои шаги сделают остальные претенденты: «Атлетико» сыграет на выезде с «Эльче», а «Реал» примет «Осасуну».



Продолжается борьба за титул и во французской Лиге 1. «ПСЖ» дома сыграет с «Лансом», а «Лилль» сразится с «Ниццей».



В Италии лидерству «Интера» ничего не угрожает, команда Антонио Конте на всех парах рвётся к скудетто, а вот за места в Лиге чемпионов идёт серьёзная борьба. «Нерадзурри» сегодня сыграют на выезде с аутсайдером «Кротоне», а «Милан» примет «Беневенто».

Ну и в Германии второй полуфинал Кубка. Дортмундская «Боруссия» сразится с возмутителем спокойствия – «Килем», который, кстати, выбил из турнира саму «Баварию».

На что ставить в хоккее 1 мая

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату мира. Сегодня команда Валерия Брагина сыграет вторую товарищескую игру со Швейцарией, начало в 18:45 мск. Любителям НХЛ сегодня можно не ждать нового дня, в 22:00 начнётся встреча «Детройт» — «Тампа», а за ней ещё 13 игр. Ну и не забываем о юниорском чемпионате мира, сборная России сыграет с командой Чехии.

На что ещё ставить 1 мая

Продолжается крупный теннисный турнир в Мадриде. Вероника Кудерметова сыграет с Кики Бертенс из Нидерландов, а Дарье Касаткиной предстоит матч с Ариной Соболенко из Беларуси.



В баскетболе можно следить за НБА: в ночь на воскресенье там сразу 10 игр. Ну а в волейболе мужской клубный сезон завершится финалом Лиги чемпионов, в нём сыграют польская «Закса» и итальянский «Трентино».