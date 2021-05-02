«Арсенал» — «Спартак». Прогноз: у красно-белых нет Максименко и права на ошибку

3 мая состоится матч 28-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех тульского клуба оценён экспертами в 5.25. А ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» 3 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.57. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» (03.05.2021)

Апрель окончательно сдался, а третий месяц весны вступил в законные права. Вместе с этим завершается футбольный сезон: в еврокубках гремят заключительные стадии, а европейские чемпионаты выходят на финишную прямую. Российская Премьер-Лига — не исключение. Участникам осталось провести лишь по три игры.

«Зенит» — «Локомотив». Прогноз: Смолов и Николич отложат очередное чемпионство Семака Впереди у петербуржцев матчи с аутсайдерами РПЛ, а «Локо» борется за Лигу чемпионов.

Программа 28-го тура чемпионата России завершится в понедельник, 3 мая, поединком тульского «Арсенала» и московского «Спартака». Битва состоится в Туле на стадионе «Арсенал», стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. Обоим соперникам нужны очки, а потому отбывать номер они не станут.



Туляки идут на 13-м месте в турнирной таблице, набрав всего 23 очка за 27 сыгранных матчей. Отставание от безопасной 12-й строчки составляет восемь пунктов. Отыграть такую дистанцию возможно только математически, форма екатеринбургского «Урала» не такая плохая, а у «оружейников» результаты очень нестабильные.



Только в марте и апреле удалось прервать проигрышную серию, которая тянулась ещё с начала декабря прошлого года. Хотя победы над ЦСКА, «Краснодаром» и «Тамбовом» чередовались с поражениями от «Ахмата» и «Урала». А в прошлом туре «пушкари» на выезде уступили «Ростову», не забив пенальти в концовке.

«Ростов» — «Тамбов». Прогноз: Карпин, Полоз и Песьяков сжалятся над худшим клубом РПЛ За три тура до конца сезона турнирная мотивация ростовчан не сильно выше тамбовской.

А ведь зона вылета находится совсем рядом. С «Тамбовом» всем всё давно понятно, опасности он не вызывает, но отрыв от идущего на 15-м месте «Ротора» составляет всего пять пунктов. Конечно, волгоградцы давно не набирали очки, но расслабляться раньше времени всё равно не стоит. Так или иначе, положение не самое устойчивое.



Разумеется, «Спартак» сейчас выглядит предпочтительнее тульского «Арсенала». Во-первых, москвичи демонстрируют добротные результаты. За семь матчей чемпионата России в марте и апреле одержали пять побед, забив 17 голов. А поражения от «Локо» и «Уфы» наверняка помогла забыть победа в дерби. Пусть и далась она нелегко.



Во-вторых, турнирную мотивацию никто не отменял. За три тура до конца сезона красно-белые идут на третьем месте, добыв ровно 50 очков. Основная борьба на финише намечается с «Локомотивом», на кону — место в Лиге чемпионов. Железнодорожники в хорошем тонусе, так что побеждать надо всех оставшихся соперников, надеясь на осечку конкурента.

Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа. Прогноз букмекеров: Цыганский король останется непобеждëнным Нас ждëт настоящая рубка, но у Фьюри всё-таки больше шансов.

Впереди вполне играбельные «Ахмат» и «Химки», которым уже ничего не надо. Но в любом случае собственные ошибки могут привести к нежелательным последствиям, поскольку не стоит забывать о преследователях. Сразу четыре клуба находятся от подопечных Доменико Тедеско в четырёх пунктах. Право на ошибку есть, но клуб вряд ли нацеливается на третье место.



Никто не сомневается, что москвичам по силам обыграть нынешний «Арсенал». Но, согласно статистике личных встреч, туляки априори считаются неудобным соперником для красно-белых. Из 12 последних встреч в чемпионате России столичный клуб выиграл только семь, а проиграл в пяти. Ничейных исходов ещё не было.



На наш взгляд, ставка «голы в обоих таймах» за коэффициент 1.71 выглядит интересно. «Спартак» не имеет проблем с результативностью, но оборона сбоит регулярно. При этом в Тулу не сможет поехать Александр Максименко. В прошедшем дерби основной вратарь команды получил жёлтую карточку, и теперь он отбывает дисквалификацию. Апелляцию ожидаемо отклонили.

Дальше – без «Баварии» и «Ливерпуля». Кто помешает «Ман Сити» выиграть Лигу чемпионов? Король умер. Ждём нового Короля, а претендентов осталось всего четыре.

А его сменщики — Александр Селихов и Артём Ребров — очень давно не появлялись в играх РПЛ. Селихов последний раз играл против ЦСКА более двух лет назад, а в ФНЛ ошибался много и регулярно. Ребров провёл последнюю игру в конце октября 2020 года против «Енисея» в Кубке России. Длительное отсутствие практики, как известно, бесследно не проходит.



«Арсенал» же заметно улучшил свою домашнюю форму в предыдущих матчах: идёт на серии из трёх побед и проиграл всего однажды за семь матчей дома. За всё это время удалось забить девять мячей. Так что голы тут должны быть. Можно проверить классические «обе забьют», но коэффициент практически тот же, а уровень риска всё же выше.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» 3 мая 2021 года

Закрывать программу 28-го тура чемпионата России выпало «Арсеналу» и «Спартаку». Разумеется, москвичи выглядят предпочтительнее, но у них проблемы с позицией основного вратаря. Туляки же на данный момент показывают хорошие результаты в домашних матчах. Да и в целом являются неудобным соперником для красно-белых. Так что ждём высокого накала страстей.



Ставка: голы в обоих таймах за 1.71.