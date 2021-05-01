«Валенсия» — «Барселона». Прогноз: у Месси и Гризманна снова возникнут проблемы

1 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 8.00. Ставки на ничью принимаются за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона» 2 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» (02.05.2021)

С каждой неделей самый конкурентный европейский чемпионат этого сезона подходит к концу. Речь идёт про Примеру, уровень напряжения в которой, тем не менее, не просто не падает, а лишь возрастает. Очередной ключевой матч с точки зрения борьбы за титул состоится в воскресенье. «Валенсия» примет на «Месталье» «Барселону».

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За пять туров до конца сезона за чемпионство Примеры борятся сразу четыре команды, при этом между лидирующим «Атлетико» и идущей на четвёртой строчке «Севильей» всего три очка. Грядёт грандиозная развязка чемпионата, каждому претенденту необходима победа в абсолютно любой игре.



Другое дело, что на деле всё не так просто даже для «Реала» и «Барселоны». Взять хотя бы каталонцев, которые в пяти последних турах Ла Лиги потерпели два поражения. Особняком стоят 1:2 от «Гранады» — несчастный случай приключился на прошлых выходных, «блаугранас» потеряли реальный шанс единолично возглавить турнирную таблицу.



Отмываться от провала подопечные Рональда Кумана будут на «Месталье». Причём без самого Кумана, который в матче с «Гранадой» наговорил на удаление. Любая следующая потеря очков может стать для каталонцев критичной, а значит побеждать «Валенсию» нужно любой ценой.

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Хорошая новость для «Барсы» — «Валенсии» фактически не нужны очки. Эта команда расположилась на 14-й строчке турнирной таблицы и не особо претендует ни на вылет в Сегунду, ни на зону еврокубков. Впрочем, очки были не нужны и «Гранаде», которая добыла не просто победу над «Барселоной». А сделала это в волевом стиле, да ещё и на «Камп Ноу».



Интересно, что подопечные Кумана не сумели обыграть «Валенсию» и в первом круге — та встреча завершилась со счётом 2:2. Каталонцы владели преимуществом на протяжении всего матча, но «летучие мыши» достаточно качественно контратаковали. «Барса» стала не единственной жертвой «Валенсии», если говорить о топ-клубах. В ноябре подопечные Хави Грасии огорошили «Реал» — 4:1. Невзирая на скромную позицию в таблице, играть с грандами клуб с юго-восточного побережья Испании умеет.



Особенно стоит отметить, что впервые за долгое время и у «Валенсии», и у «Барселоны» практически пустой лазарет. В составе «летучих мышей» не сможет сыграть лишь Яспер Силлессен, тогда как Куман в своём распоряжении будет иметь всех футболистов из заявки, кроме Филипе Коутиньо и Анту Фати.

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Возьмём победу хозяев с форой, всё же букмекеры слишком уж уверены в победе каталонцев. «Валенсия» любит портить жизнь грандам, а тут ещё и своё поле должно помочь. Если сине-гранатовые и возьмут три очка, то с трудом. По крайней мере на днях они выглядели довольно бледно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» 2 мая 2021 года

Далеко не раз мы видели в этом сезоне ситуацию, когда кому-то из грандов Примеры необходима только победа, а на выходе добыта в лучшем случае ничья. Вполне вероятно, что и на этот раз история повторится. Даже если «Барселона» и одолеет «Валенсию» в гостях, о разгроме нечего и говорить — битва будет упорной.

Ставка: победа «Валенсии» с форой (+1.5) за 1.95.