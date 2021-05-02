«Севилья» — «Атлетик». Прогноз: Лопетеги не хуже Месси, Зидана и Суареса. И это не шутка

3 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик» Бильбао. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу андалусийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Атлетика» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Севилья» — «Атлетик» Бильбао 3 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик» Бильбао получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.73. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик» (03.05.2021)

Развязка чемпионата Испании всё ближе и ближе. До завершения турнира остаётся пять туров, а на главный трофей по-прежнему претендуют четыре клуба. Лидирующий «Атлетико» и идущую четвёртой «Севилью» перед стартом 34-го тура разделяли всего три очка.

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В субботу выиграли два мадридских клуба — «Атлетико» и «Реал». В понедельник своё слово скажет и «Севилья» — соперником подопечных Хулена Лопетеги станет «Атлетик» из Бильбао. Нужно выигрывать, чтобы не отпускать конкурентов.



Результаты андалусийцев впечатляют сильнее других — в восьми последних турах Примеры у «Севильи» семь побед при одной ничьей. При этом обыграли не только крепких «Бетис» и «Реал Сосьедад», но даже «Атлетико». Собственно, именно этот результат закрутил чемпионскую интригу на максимум.



«Атлетик» из Бильбао показывает куда более скромные результаты — 10-е место в турнирной таблице и лишь одна победа в восьми последних турах Ла Лиги. Одна, зато какая! В конце апреля баски сенсационно обыграли «Атлетико» на своём поле со счётом 2:1.

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Казалось, что подопечные Марселино Гарсии Тораля особо не нужны очки, однако игра с «матрасниками» оказалась для них принципиальной. Вполне вероятно, что и «Севилье» три очка дадутся очень непросто. Если вообще дадутся.



Более того, «Атлетик» выиграл у «Севильи» и в первом круге, причём та победы оказалась волевой. Баски проигрывали практически весь матч, однако в последние 15 минут сумели забить два мяча и вырвать три очка. Взглянув на историю противостояния становится очевидно, что успех «Атлетика» носит далеко не локальный характер.



В десяти последних официальных матчах у команды из Бильбао четыре победы при одном ничейном результате. Более чем достойно. Впрочем, «Севилья» образца второй половины сезона действительно впечатляет. Беспроигрышная серия во всех турнирах составляет уже девять матчей и не является случайностью. Классная атака, крепкая оборона и классная игра в центре поля ставит в тупик даже самых серьёзных соперников.

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Не на стороне «Атлетика» и кадровая ситуация. Гарсия Тораль не сможет рассчитывать на Икера Муньяина, Юри Берчиче, Перу Ноласкоайна, Андера Капу и Ойера Саррагу. В то же время у «Севильи» всего одна потеря — не сыграет голкипер Томаш Вацлик, который даже не является основным.



Вряд ли стоит даже открывать вкладку с тоталами на предстоящий матч. «Севилье» очень нужна победа и команда Лопетеги сделает всё для того, чтобы завоевать очередные три очка. Высокой результативность не ждём, а вот трудового успеха хозяев — вполне.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Атлетик» 3 мая 2021 года

Команда из столицы Андалусии демонстрирует классный футбол и не менее крутые результаты. Зашкаливающая мотивация поможет игрокам «Севильи» настроиться должным образом и показать все свои лучшие качества. «Атлетик» же вряд ли способен оформить вторую сенсацию за неделю.

Ставка: победа «Севильи» за 1.62.