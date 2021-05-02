Карен Хачанов — Кей Нисикори. Прогноз: россиянин быстро покинет турнир в Мадриде

Хачанов проводит один из худших сезонов за последние годы. И речь даже не о результатах.

3 мая Карен Хачанов и Кей Нисикори сыграют в матче первого круга соревнований категории Masters в Мадриде (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Хачанова — коэффициент на его победу составляет 1.81. На успех Нисикори можно поставить за 2.01.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Мадриде Хачанов — Нисикори 3 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Карен Хачанов — Кей Нисикори получится упорным: ставки на тотал больше 22.0 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 22.0 гейма оценён коэффициентом 2.04. Ставки на третий сет принимаются за 2.35.

Анализ матча турнира в Мадриде Карен Хачанов — Кей Нисикори (03.05.2021)

Грунтовый сезон в большом теннисе в самом разгаре. Готовиться к главному турниру на «красном» покрытии игроки продолжат в столице Испании, Мадриде. Первым же соперником россиянина Карена Хачанова на престижном турнире станет экс-четвёртая ракетка мира из Японии Кей Нисикори.

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В последние годы карьера 31-летнего японца катилась по наклонной, главная причина — постоянные травмы. Впрочем, в 2021 году он, как кажется, наконец вернул былой уровень тенниса. Даже несмотря на отсутствие солидных результатов, Кей показывает качественную игру и, по словам самого спортсмена, это даже важнее титулов.

Что же до Хачанова, то ни игра, ни результаты уверенности не внушают. Даже с учётом того, что свои лучшие результаты Карен зачастую демонстрировал именно на грунте. Но в этом сезоне у него лишь три матча на этом покрытии — одна победа и два поражения.

Сейчас же уроженец Москвы и вовсе идёт на серии из двух поражений, а единственная его победа на грунте случилась почти три недели назад в Монте-Карло. Турнир в Мадриде — предпоследний перед стартом «Ролан Гаррос» и, как кажется, начинать набор формы перед мэйджором нужно именно здесь.

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Карен и Кей ранее встречались четырежды, каждый из теннисистов выиграл по два раза. Интересно, что на грунтовом покрытии между собой они не играли — Хачанов выиграл две игры на траве, тогда как Нисикори ответил двумя викториями на харде.

Игровые стили теннисистов сильно различаются. Карен любит относительно быструю и мощную игру, тогда как Кей с удовольствием затягивает своих оппонентов в длительные розыгрыши. Такой расклад явно не на руку россиянину, который в своём остроатакующем теннисе регулярно допускает ошибки.

В то же время, если мощный форхенд Карена начинает работать, его соперники начинают испытывать немало проблем. Правда, в последнее время стабильности Хачанову категорически не хватает, а играет он исключительно всплесками.

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При этом Нисикори явно будет навязывать именно свой теннис, а не поддаваться на провокации соперника и играть быстро и мощно. Ведь японец попросту не имеет выбивающего удара в своём арсенале. А вот бегать по задней линии, вынуждая ошибиться соперника, — это то, что он любит.



Хачанов будет вынужден подстроиться под стилистику Нисикори, и это явно не пойдёт ему на руку. На наш взгляд, букмекеры переоценивают россиянина. Проверим победу Нисикори, коэффициент чуть выше двойки.

Ставки на матч турнира в Мадриде Карен Хачанов — Кей Нисикори 3 мая 2021 года

Невыразительные результаты Хачанова в текущем сезоне не позволят ему навязать вменяемую борьбу более титулованному и опытному Нисикори. Даже с учётом того, что фаворитом предстоящей встречи является россиянин, шансов на успех у него не так уж много. Если игра пойдёт по сценарию представителя Японии, то дело вряд ли дойдёт даже до третьей партии.

Прогноз: победа Нисикори за 2.01.