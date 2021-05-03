Аслан Карацев — Диего Шварцман. Прогноз: после Джоковича россиянину никто не страшен

После турнира в Мадриде 27-летний россиянин может ворваться в топ-15 мирового рейтинга.

4 мая Аслан Карацев и Диего Шварцман сыграют в матче второго круга соревнований категории Masters в Мадриде (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах фаворита выделить не сумели — коэффициент на победу каждого из теннисистов составляет 1.90.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Мадриде Карацев — Шварцман 4 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Диего Шварцман получится упорным: ставки на тотал больше 22,5 гейма принимаются за 1.71, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Ставки на третий сет принимаются за 2.44.

Анализ матча турнира в Мадриде Аслан Карацев — Диего Шварцман (04.05.2021)

Подготовка теннисистов к Открытому чемпионату Франции идёт полным ходом — на этой неделе проходит крупный турнир категории «Мастерс» в Мадриде. Зачастую именно игроки, успешно выступившие в столице Испании и следующим за ним турниром в Риме, показывают хорошие результаты и на главном грунтовом соревновании года.

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На Madrid Mutua Open заявлены сразу четыре представителя России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Теннисная история знает множество случаев, когда представитель второй сотни мирового рейтинга выстреливает на одном из мэйджоров, после чего на полученном за счёт этого очковом багаже мелькает на других крупных турнирах.

Впрочем, чаще всего успехи заканчиваются примерно на том самом выстреле и постепенно спортсмен откатывается к привычным рейтинговым позициям. Когда Аслан Карацев в феврале 2021 года добрался до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, казалось, что и его судьба будет примерно такой.

Тем не менее, на дворе уже май, а 27-летний уроженец Владикавказа продолжает удивлять и местами шокировать теннисную общественность. За успехом на Australian Open последовал титул в Дубае и финал соревнований в Белграде. После австралийского мэйджора Аслан уже обыграл Синнера, Рублёва и самого Новака Джоковича.

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Феноменальные результаты для россиянина, который уже сейчас является 27-й ракеткой мира. Продолжить удивлять Карацев планирует в Мадриде — в первом же круге обыграл достаточно крепкого грунтового бойца Уго Умбера и готов к новым свершениям. Следующим оппонентом станет настоящий мастер игры на красном покрытии Диего Шварцман.

Интересно, что именно победа над Шварцманом открыла Карацеву путь в первую сотню рейтинга. Победы Аслана над Джанлукой Мажером и Егором Герасимовым на Australian Open не стали чем-то неожиданным, а вот 6:3, 6:3, 6:3 в матче третьего круга со Шварцманом оказались настоящей сенсацией. Наверняка Диего будет максимально заряжен на реванш, ещё и на своём любимом покрытии.

Соперники имеют схожий игровой стиль: длительный розыгрыши, в которых каждый ожидает чужую ошибку. Много беготни по задней линии не является проблемой, а значит в предстоящем матче можно ожидать большое количество затяжных розыгрышей. Кто окажется более сконцентрированным и точным? Хороший вопрос, ответ на который даст только сам поединок.

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Отдельно стоит отметить ситуацию в рейтинге ATP, ведь в случае успешного выступления в Мадриде Карацев может ворваться в топ-15. Напомним, что прошлый сезон россиянин завершил за пределами топ-100, а два года назад и вовсе был 485-й ракеткой мира.

Фантастический прогресс, который Аслан демонстрирует в 27 лет заставляет поверить практически во всё. Возьмём тотал больше по геймам. Карацев в первом круге показал хорошую готовность, но Шварцман на грунте никого просто так не отпускает.

Ставки на матч турнира в Мадриде Аслан Карацев — Диего Шварцман 4 мая 2021 года

Если бы матч на грунте между Карацевым и Шварцманом был анонсирован сразу же по завершении Australian Open, однозначным фаворитом поединка стал бы аргентинец. Но российский теннисист за два месяца доказал, что успех в Мельбурне не был случайным, а победа на грунте над первой ракеткой мира добавила уверенности. Букмекеры справедливо не могут выделить фаворита, а значит, нас вполне может ожидать затяжной поединок. На это и стоит ориентироваться.

Прогноз: тотал больше 22.5 геймов за 2.11.