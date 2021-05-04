«Манчестер Сити» — «ПСЖ», «Барселона» — «Зенит» и другие матчи. Что смотреть 4 мая

У «Зенита» есть шанс выиграть серию у «Барселоны», пусть и не в футбол.

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 4 мая.

На что ставить в футболе 4 мая

Сегодня мы узнаем первого финалиста Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» на выезде 2:1 и теперь попробует удержать преимущество. Начало игры — в 22:00. Ну а второго участника решающего матча узнаем завтра.

На что ставить в хоккее 4 мая

В хоккее пустовато. Разве что можно сделать ставки на товарищеские матчи перед чемпионатом мира. Норвегия сыграет со Швецией, а Швейцария — с Италией. После полуночи ещё есть пять игр в НХЛ.

На что ещё ставить 4 мая

На мужском теннисном турнире в Мадриде Карен Хачанов сыграет с японским теннисистом Кеем Нисикори, а Андрею Рублёву будет противостоять американец Томми Пол. На женских соревнованиях там же Анастасия Павлюченкова сразится с Дженнифер Брэйди.



Сегодня определятся все участники «Финала четырёх» баскетбольной Евролиги. ЦСКА уже там, а «Зенит» может сотворить сенсацию, если обыграет в пятом матче на выезде «Барселону», пока в серии 2-2. Кроме того, пятые матчи пройдут в сериях «Анадолу Эфес» — «Реал» и «Милан» — «Бавария».