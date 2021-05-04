«Спартак-2» — «Крылья Советов». Прогноз: Сергеев покажет класс Педро Роше. Пора в РПЛ!

5 мая 2021 года состоится перенесённый матч 35-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех московской команды оценён экспертами в 6.70. А ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Крылья Советов» 5 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч ФНЛ «Спартак-2» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.85.

Анализ и прогноз матча 35-го тура ФНЛ «Спартак-2» — «Крылья Советов» (05.05.2021)

Хороший год по весне виден, а на дворе уже май. Европейские чемпионаты на финишной прямой, в еврокубках со дня на день станут известны финалисты, интрига сохраняется. В РПЛ на прошедших выходных определился чемпион, обратим внимание и на великолепную ФНЛ, где совсем скоро стартует 41-й тур.

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Но сперва в среду, 5 мая, пройдёт перенесённая встреча 35-го тура ФНЛ. В Москве «Спартак-2» примет самарские «Крылья Советов», стартовый свисток запланирован на 12:00 мск. Самарцы уже гарантировали себе возвращение в элитный дивизион, но впереди ещё много интересного.



За десять ближайших дней команде Игоря Осинькина предстоит провести сразу четыре игры. Три из них в лучшей лиге мира, а ещё одну — в финале Кубка России с московским «Локомотивом». Кстати, заключительный матч турнира пройдёт в Нижнем Новгороде, а это дополнительные силы на дорогу.



Благо что в ФНЛ ниже второго места уже не опуститься ни при каких раскладах. За 39 туров «крылышки» набрали 92 очка и сейчас лидируют. Отрыв от ближайшего преследователя, «Оренбурга», составляет четыре пункта, зато от идущего на третьем месте «Нижнего Новгорода» — все восемь. А у нижегородцев остались только две игры.

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Да и с формой самарцы проблем никаких не имеют. Два тура назад была ничья со скромным «Шинником» (2:2), правда, неудовлетворительный результат можно списать на усталость — команда играла до этого в Кубке России. Но в последних двух матчах дома разгромили «Торпедо» (5:1) и сумели вырвать три очка в гостях у «Акрона» (2:1).



Особых проблем не должно возникнуть и в предстоящем поединке со «Спартаком-2». Одна лишь статистика выступлений москвичей убеждает в этом. Роман Пилипчук давно покинул пост главного тренера, последние десять туров спартаковцы провели под руководством Евгения Бушманова. Но принципиально лучше результаты не стали.



На этом отрезке красно-белые добыли всего две победы, а в последних трёх турах у них ровно три поражения. И всё бы ничего, даже удалось наколотить пять мячей, да только с обороной серьёзные проблемы. Свою лепту, несомненно, внесли удаления во всех этих матчах. Но всё-таки 13 пропущенных мячей за три игры — чересчур много.

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Странно, но букмекеры дают за тотал больше 2.5 мяча весьма играбельный коэффициент 1.70. На наш взгляд, вполне можно проверить. С результативностью у «Крыльев Советов» нет никаких проблем, главный нападающий — Иван Сергеев — в полном порядке. Он продолжает погоню за рекордом, а это серьёзная мотивация. Отбывать номер гости точно не станут.

Да и статистика личных встреч на их стороне. При этом москвичи в нынешнем сезоне плохо играют на своём поле. За 18 домашних матчей одержали всего четыре победы, а пропустили 30 мячей. Неудивительно, что за два тура до конца сезона они идут на 15-й строчке с 43 очками в активе. Между прочим, отрыв от зоны вылета всего два очка.



При таких раскладах мудрить тут нечего. Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.31 смотрится заманчиво. Самарцы, конечно, могут сбавить обороты, чтобы грамотно распределить силы на оставшиеся матчи концовки сезона. Но проблема в том, что в обороне «Спартак-2» сейчас выглядит крайне неубедительно. Ждём чего-то вроде 3:0 или 3:1 в пользу гостей. До финала Кубка России ещё неделя. Скорее, Игорь Осинькин пожертвует следующей игрой.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Спартак-2» — «Крылья Советов» 5 мая 2021 года

«Крылья Советов» гарантировали себе возвращение в РПЛ, а потому нужно грамотно распределить силы на оставшиеся матчи и подготовиться к финалу Кубка России с «Локомотивом». Однако «Спартак-2» сейчас выглядит удручающе, не ждём откровений и в предстоящем поединке. А ждём уверенную победу гостей.



Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча за 1.70.



Ставка 2: победа «Крыльев Советов» с форой (-1.5) за 2.31.