«Рома» — «МЮ». Прогноз: бунт фанатов не помешает Кавани и Погба выйти в финал Лиги Европы

6 мая 2021 года состоится ответный матч полуфинала Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.80. А ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Рома» — «Ман Юнайтед» 6 мая 2021 года

Букмекеры считают, что ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.50.

Анализ и прогноз ответного матча 1/2 финала Лиги Европы «Рома» — «МЮ» (06.05.2021)

Последний месяц весны вступил в законные права. А это значит, что европейские чемпионаты в большинстве своём вышли на финишную прямую. Еврокубковые турниры тоже не стоят в сторонке. В Лиге Европы, равно как и в Лиге чемпионов, добрались до ответных полуфинальных встреч. Практически везде сохраняется интрига.

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Мало сомнений вызывает разве что победитель пары «Рома» — «Манчестер Юнайтед», ответный матч запланирован на четверг, 6 мая. Он пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Англичане успели организовать себе заоблачное преимущество.



Первый матч проходил неделю назад в Манчестере на легендарном стадионе «Олд Траффорд» и завершился разгромной победой хозяев со счётом 6:2. Хотя надо бы сказать, что гости даже вели 2:1 по итогам первого тайма. Однако после перерыва англичане сумели перевернуть игру, забив пять безответных мячей.



Героями той встречи, несомненно, стали Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани. Полузащитник и нападающий записали на свой счёт по два забитых мяча и отдали по две результативные передачи. Отдельно стоит выделить и Поля Погба, который был довольно активен. Даже забил гол, сыграв головой во вратарской.

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Помимо комфортной форы, за подопечных Уле-Гуннара Сульшера будут играть сразу два фактора. Во-первых, игра в АПЛ с «Ливерпулем», которая должна была состояться на прошедших выходных, сорвалась из-за протестов фанатов. О возможных последствиях говорить не будем, но на подготовку к Лиге Европы у команды времени было больше.



Второй (но не менее важный) момент — форма «Ромы». Дело в том, что практически всем последним месяцем итальянский клуб вместе с Паулу Фонсекой определённо не сможет похвастаться. За шесть предыдущих матчей во всех турнирах они не одержали ни одной победы, потерпев четыре поражения и пропустив 16 мячей. Просто кошмар!



К тому же СМИ сообщают об отставке португальского специалиста по окончании сезона, а работать в таких условиях, как водится, очень тяжело. Вот и в прошлом туре «волки» на выезде уступили нестабильной «Сампдории» (0:2). В Серии А они по-прежнему идут на седьмом месте, но шансы на еврокубки тают на глазах. А на попадание в топ-4 потеряны даже теоретические шансы.

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Несомненно, римляне попробуют упереться в домашнем матче, тем более что дома они выглядят довольно неплохо в нынешнем сезоне. Скорее всего, даже активно пойдут в атаку с первых минут, чтобы ещё до перерыва отыграть хотя бы пару мячей. Однако на этот раз мы бы не стали ждать голевого парада.



Манкунианцам с таким преимуществом форсировать события совершенно ни к чему, особенно вдали от дома. А ведь они прекрасно умеют обороняться и играть на контратаках. А дополнительные выходные только помогут избежать потерь концентрации и индивидуальных ошибок. Так что мы бы проверили тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.74.



Другой любопытный вариант — победа «Ромы» хотя бы в одном из таймов за 2.19. Всё же это итальянцам нужно идти вперёд и забивать как минимум четыре мяча, что сделать будет очень тяжело. Скорее всего, ответный поединок превратится в формальность, а «Манчестер» может даже проиграть с небольшим счётом.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Рома» — «МЮ» 6 мая 2021 года

«Манчестер Юнайтед» одной ногой в финале Лиги Европы. Достаточно просто не проиграть с крупным счётом в Риме. Однако даже за это сильно переживать не стоит, ведь результаты «Ромы» в последнее время плачевны. Никакого чуда не ждём, равно как и шоу. Сульшер умеет играть по счёту. Ждём аккуратного футбола с парой-тройкой мячей. Итальянцы, может, и победят, но интригу оживить не сумеют



Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.74.