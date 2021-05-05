«Арсенал» — «Вильярреал». Прогноз: Эмери сделает всё, чтобы Артету уволили побыстрее

6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу британцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех испанской команды оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» 6 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.69.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Лиги Европы «Арсенал» Лондон — «Вильярреал» (06.05.2021)

Нынешний розыгрыш Лиги Европы получается не менее интересным, нежели плей-офф Лиги чемпионов. На стадии 1/2 финала встречаются клубы, которые не потерялись бы и в главном еврокубковом турнире. На четверг запланированы оба полуфинальных поединка, в Лондоне сойдутся «Арсенал» и «Вильярреал».

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Первый матч 1/2 финала получился непростым для обеих сторон. Испанцы одержали тяжёлую победу со счётом 2:1, однако всё могло завершиться совсем иначе. Подопечные Унаи Эмери не только вели по ходу матча с комфортным счётом 2:0, но и играли в большинстве.



Тем не менее «Вильярреал» начал играть на удержание и оберегать преимущество. В итоге не только умудрился пропустить, но и потерял одного из важнейших игроков основного состава — за 10 минут до финального свистка удаление заработал Этьен Капу. Разумеется, в Англии он на поле не выйдет.



Благодаря выездному голу задача «канониров» на ответную встречу сильно упростилась — достаточно грамотно сыграть в обороне и одержать минимальную победу. Другой вопрос, что на стороне Унаи Эмери огромный опыт выступлений в Лиге Европы, этот турнир по праву считается его визитной карточкой.

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Ещё одной проблемой для «Арсенала» является статистика домашних выступлений. В пяти последних играх на «Эмирейтс» подопечные Микеля Артеты не одержали ни одной победы — две ничьих и три поражения. При этом в соперниках у лондонцев были такие команды, как «Олимпиакос», пражская «Славия» и «Фулхэм». Выиграть хотя бы раз было вполне реально.



«Вильярреал» же может похвастать прекрасными результатами на чужом поле. Лишь на прошлых выходных прервалась их серия из пяти побед, а в десяти последних гостевых встречах у «жёлтой субмарины» и вовсе лишь два поражения. Более чем достойно.



Совсем не на стороне «Арсенала» и кадровая ситуация. Очередную травму получил Давид Луис, который присоединился к Александру Ляказетту и Кирану Тирни. Те по-прежнему находятся в командном лазарете. Ещё одной серьёзной потерей для Артеты станет дисквалификаций Дани Себальоса — именно испанец заработал красную карточку неделю назад.

У «Вильярреала», помимо Капу, в ответном матче не сыграют Висенте Иборра и Хуан Фойт. И если Иборра из-за травмы пропустил практически весь сезон, то 23-летний Фойт после переезда в Испанию из «Тоттенхэма» застолбил за собой место в центре обороны «Вильярреала». Аргентинец сильно помог бы Эмери в столице Великобритании.



Ставить на исход не рискнём, а вот проход испанского клуба с коэффициентом 1.70 выглядит здорово. Лондонцы совсем не впечатлили в первом матче, а в родных стенах они весной выступают просто ужасно. Отыграть «на ноль» им вряд ли удастся.

Прогноз и ставки на матч 1/2 Лиги Европы «Арсенал» — «Вильярреал» 6 мая 2021 года

На стороне Унаи Эмери не только опыт, но и желание доказать «Арсеналу» свою профпригодность. Ведь именно испанец был предшественником Артеты на посту главного тренера «канониров». Впрочем, и без Эмери «Вильярреалу» по силам пройти нынешний «Арсенал». Лондонцы обескровлены потерями ключевых игроков и находятся далеко не в самой оптимальной форме. Ждать от англичан подвигов не приходится.



Ставка: проход «Вильярреала» за 1.70.