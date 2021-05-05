Даниил Медведев — Кристьян Гарин. Прогноз: первая ракетка России покинет Мадрид

Накануне Медведев одержал первую победу на грунте за два года, но развить успех будет сложно.

6 мая Даниил Медведев и Кристьян Гарин сыграют в матче третьего круга соревнований категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.61. На успех Гарина можно поставить за 2.35.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Мадриде Медведев — Гарин 6 мая 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Кристьян Гарин получится упорным: ставки на тотал больше 19,5 гейма принимаются за 1.95, тотал меньше 19,5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 3.20.

Анализ матча турнира в Мадриде Даниил Медведев — Кристьян Гарин (06.05.2021)

В столице Испании продолжается один из главных подготовительных турниров к Открытому чемпионату Франции — Madrid Mutua Open. В третий круг пробились сразу три представителя России. Самому рейтинговому из них, Даниилу Медведеву, предстоит встреча с чилийцем Кристьяном Гарином.

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Каждый поклонник большого тенниса знает, что звание третьей ракетки мира Медведев завоевал исключительно благодаря успехам на хардовом покрытии — на грунте россиянин играет откровенно плохо, о чём сам регулярно шутит. «Не думаю, что обыграть меня на грунте – это огромное событие», — сказал Даниил после первой победы в Мадриде.

Тем не менее во втором круге Madrid Mutua Open россиянин одолел достаточно крепкого грунтового бойца из Испании Алехандро Давидовича Фокина — 4:6, 6:4, 6:2. Таким образом, Даниил, ещё не выигравший ни единого матча на «Ролан Гаррос», одержал первую победу на нелюбимом для себя покрытии аж с 2019 года.

А вот у Кристьяна Гарина ситуация обратная — чилиец является мастером по игре на грунте. Собственно, все его пять титулов, позволивших стать ему 25-й ракеткой мира, были завоёваны именно на кортах красного цвета. Из 18 побед в 2020 году 15 Кристьян оформил на грунте — в контексте «Мастерса» в Мадриде такие результаты говорят о многом.

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В столице Испании Гарин одержал уже две победы — в первом круге со счётом 6:1, 6:4 обыграл Фернандо Вердаско, после чего взял верх над Домиником Кёпфером из Германии — 6:3, 6:4. Далеко не самые показательные победы, однако все знают, на что способен чилиец на грунте. Чего только стоит успех на турнире в Кордобе в прошлом году, по ходу которого он обыграл не только Пабло Куэваса, но и Диего Шварцмана.

Тем удивительнее котировки букмекеров, которые считают достаточно явным фаворитом именно Медведева. Уже спустя две недели Даниил имеет шансы стать первой ракеткой мира — безусловно, это сильная мотивация, однако для такого серьёзного достижения уроженцу Москвы необходимо не только обыграть Гарина, но и выиграть весь турнир.

При этом серб Новак Джокович должен проиграть на Madrid Mutua Open раньше полуфинала. При всей симпатии к Медведеву, такой ход событий видится, мягко говоря, маловероятным. Честно говоря, с трудом верится даже в то, что россиянин сумеет взять у Гарина даже партию.

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Чилиец набрал отличный ход на соревнованиях в Мадриде и вряд ли упустит возможность одержать самую большую победу в карьере. Особенно когда напротив него будет стоять теннисист, лишь вчера прервавший серию из шести поражений на грунте. Проверим успех Гарина с отличным коэффициентом.

Ставки на матч турнира в Мадриде Даниил Медведев — Кристьян Гарин 6 мая 2021 года

Даже с учётом победы Медведева над профильным грунтовиком Давидовичем Фокина, игра россиянина, мягко говоря, не впечатлила. Подача явно не работает на более медленном покрытии, три брейка в исполнении Алехандро ярко это демонстрируют. Гарин — ещё более мастеровитый грунтовый боец. Имеются большие сомнения, что Даниилу удастся взять даже один сет в предстоящей игре, что уж говорить о победе в целом?

Прогноз: победа Гарина за 2.35.