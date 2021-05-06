«Арсенал» — «Вильярреал», «Рома» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть 6 мая

В Лиге Европы в одной паре всё решено, а в другой развязка ждёт нас сегодня.

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 мая.

На что ставить в футболе 6 мая

Четверг — день Лиги Европы. Сегодня мы узнаем финалистов этого турнира. Одного, впрочем, можно назвать уже сейчас. «МЮ» дома вынес «Рому» со счётом 6:2 и вряд ли проиграет с разницей в четыре мяча в Италии. А вот в паре «Арсенал» — «Вильярреал» пока ничего не ясно. Испанцы выиграли дома 2:1, но это ничего им не гарантирует.



Кроме того, пройдёт матч в чемпионате Германии, «Герта» принимает «Фрайбург». А ещё стоит обратить внимание на мощнейшее противостояние в португальской Примейре: «Бенфика» сразится с «Порту». И только гости сохраняют минимальные шансы догнать «Спортинг» в чемпионской гонке. «Порту» отстаёт от лидера на девять очков за три тура до финиша и имеет игру в запасе.

На что ставить в хоккее 6 мая

Товарищеские матчи перед стартом чемпионата мира — главное развлечение. Чехия сразится со Словакией, а Дания — с Норвегией. В ночь на пятницу шесть игр в НХЛ.

На что ещё ставить 6 мая

На мужском теннисном турнире в Мадриде продолжают свой путь два россиянина. Аслан Карацев сыграет с экс-россиянином Александром Бубликом, который сейчас выступает за Казахстан. Ну а Даниил Медведев постарается пройти Кристьяна Гарина из Чили.



В баскетболе пройдут ещё два четвертьфинала Лиги чемпионов. «Тенерифе» сыграет со «Страсбургом», а «Хапоэль Холон» постарается остановить испанский «Бургос». После полуночи — семь матчей в НБА.



В волейболе стартует квалификация на мужской чемпионат Европы в одной из групп. Словакия сыграет со Швейцарией, а Румыния — с Албанией.