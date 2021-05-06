«Арсенал» — «Вильярреал», «Рома» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть 6 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 6 мая.
На что ставить в футболе 6 мая
Четверг — день Лиги Европы. Сегодня мы узнаем финалистов этого турнира. Одного, впрочем, можно назвать уже сейчас. «МЮ» дома вынес «Рому» со счётом 6:2 и вряд ли проиграет с разницей в четыре мяча в Италии. А вот в паре «Арсенал» — «Вильярреал» пока ничего не ясно. Испанцы выиграли дома 2:1, но это ничего им не гарантирует.
Кроме того, пройдёт матч в чемпионате Германии, «Герта» принимает «Фрайбург». А ещё стоит обратить внимание на мощнейшее противостояние в португальской Примейре: «Бенфика» сразится с «Порту». И только гости сохраняют минимальные шансы догнать «Спортинг» в чемпионской гонке. «Порту» отстаёт от лидера на девять очков за три тура до финиша и имеет игру в запасе.
На что ставить в хоккее 6 мая
Товарищеские матчи перед стартом чемпионата мира — главное развлечение. Чехия сразится со Словакией, а Дания — с Норвегией. В ночь на пятницу шесть игр в НХЛ.
На что ещё ставить 6 мая
На мужском теннисном турнире в Мадриде продолжают свой путь два россиянина. Аслан Карацев сыграет с экс-россиянином Александром Бубликом, который сейчас выступает за Казахстан. Ну а Даниил Медведев постарается пройти Кристьяна Гарина из Чили.
В баскетболе пройдут ещё два четвертьфинала Лиги чемпионов. «Тенерифе» сыграет со «Страсбургом», а «Хапоэль Холон» постарается остановить испанский «Бургос». После полуночи — семь матчей в НБА.
В волейболе стартует квалификация на мужской чемпионат Европы в одной из групп. Словакия сыграет со Швейцарией, а Румыния — с Албанией.
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