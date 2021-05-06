«Рома» – «МЮ». Прогноз и ставки «Фонбет» на матч: Мхитарян и Джеко сохранят лицо в Риме

6 мая «Рома» в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы примет «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 22:00 мск. Сделать ставку на матч можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Рома»

За несколько дней до матча стало известно, что у «Ромы» будет новый главный тренер. Но не прямо сейчас, а по окончании сезона. Паулу Фонсека римский клуб покидает, вместо него приходит Жозе Моуринью. Возможность обыграть «Манчестер Юнайтед» – шанс для Фонсеки хлопнуть дверью после двух лет во главе «Ромы». Но сделать это будет крайне сложно.



Англичане в первом матче продемонстрировали всю свою мощь, шесть раз поразив ворота римлян. Итальянцы смогли ответить лишь двумя мячами. В 2017-м «Рома» сенсационно разгромила дома «Барселону» (3:0). Но сейчас и этого будет мало – в четверг необходимо забивать минимум четыре раза.



«Волки» откровенно доигрывают сезон. В чемпионате Италии они уже не поднимутся выше седьмого места, а значит, останутся на следующий сезон без еврокубков. Подопечные Фонсеки выиграли всего один раз за последние восемь туров, накануне ответной встречи с манкунианцами уступив в гостях «Сампдории» (0:2). Эдин Джеко усугубил положение команды, не реализовав пенальти.



Под вопросом участие в матче вратаря Пау Лопеса, защитников Риккардо Калафьори и Леонардо Спинаццолы, полузащитников Николо Дзаньоло, Жордана Верету, Стефана Эль-Шаарави, Амаду Диавара и Карлеса Переса.

В какой форме «Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы неожиданно получили дополнительный отдых накануне матча с «Ромой». Но это было не решение Уле-Гуннара Сульшера. Болельщики продолжают протестовать против владельцев клуба, они сорвали матч АПЛ с «Ливерпулем». Вместо принципиального сражения футболисты остались в отеле. В чемпионате Англии у «Манчестер Юнайтед» всего одно поражение в последних 27 матчах. Команда уверенно идёт к завоеванию второго места, хотя сохраняет даже теоретические шансы на чемпионство.



Сульшер после победы 6:2 неделю назад наверняка прибегнет к ротации состава, а значит, игровое время получат такие футболисты, как Мейсон Гринвуд, Неманья Матич, Хуан Мата, возможно, даже Алекс Теллес. Дисквалифицированных нет, в лазарете лишь два человека: центральный защитник Фил Джонс и нападающий Антони Марсьяль. Оба точно не смогут сыграть в Риме.

«Рома» – «Манчестер Юнайтед»: статистика личных встреч

Команды семь раз встречались друг с другом в официальных матчах. «Рома» сумела выиграть только однажды – в самой первой встрече, в апреле 2007 года. Затем пять раз фиксировались победы «Манчестер Юнайтед» и один раз ничья.

Последняя встреча в Риме завершилась успехом для англичан – 2:0. На данный момент во встречах с «волками» у них 3-матчевая победная серия.



В первом полуфинальном матче Лиги Европы-2020/2021 манкунианцы отличились в дебюте, но на перерыв ушли, уступая 1:2. Римлянам пришлось провести три вынужденные замены, в том числе травму получил Лопес. Во втором тайме «красные дьяволы» забили пять безответных мячей.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Рома» – «Манчестер Юнайтед» 6 мая 2021 года

Ставка: обе забьют и «Рома» не проиграет за 2.65 (Сделать ставку).



Если Сульшер решит сыграть в Риме неосновным составом, «Рома» может избежать очередного поражения. Манкунианцы всеми мыслями уже в финале, для них ответная встреча не несёт особой важности. Будет тяжело настроиться. Тем более уже в воскресенье гостевая игра с «Астон Виллой» в АПЛ.



В конце апреля «Рома» остановила дома «Аталанту» – команду, больше всех забивающую в чемпионате Италии (1:1). Римляне могут справиться и с атакой «МЮ», не позволив ей забить столько же, сколько в первой встрече. А результативность самих «волков» зависит от действий Лоренцо Пеллегрини, забившего и сделавшего ассист на «Олд Траффорд», а также Борхи Майораля, у которого 7 голов в 12 матчах Лиги Европы.



Римляне ещё не проигрывали дома в этом розыгрыше турнира: четыре победы и две ничьи. Они забивали в 12 из 13 матчей, «МЮ» – в шести из семи.