«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Роджерс и Варди не пустят «Челси» на третье место в АПЛ

7 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «лис» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.44. Успех «Ньюкасла» оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» 7 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Англии «Лестер» — «Ньюкасл» (07.05.2021)

Развязка одного из самых интересных сезонов АПЛ последних лет всё ближе и ближе. А значит, матчи с участием представителей верхней части турнирной таблицы должны становиться всё жарче. Программу 35-го тура откроет противостояние «Лестер Сити» и «Ньюкасл Юнайтед».

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Турнирная ситуация для «Лестера» более чем понятна. Подопечным Брендана Роджерса необходима только победа, ведь третье место не видится чем-то незыблемым — уже в двух очках находится лондонский «Челси», ещё на три пункта меньше у амбициозного «Вест Хэм Юнайтед».



Нельзя забывать и о результате абсолютно провальной встречи с «Саутгемптоном», которая состоялась в минувшие выходные. Уже с 10-й минуты «лисы» играли в большинстве, однако не только не сумели открыть счёт, но и пропустили сами в середине второго тайма. Джонни Эванс спас партнёров от поражения, но не более того.



Восприятие подобного результата вопросов не вызывает — это однозначный провал, за который нужно извиняться перед болельщиками уже в ближайшую пятницу. Соперник вроде бы далеко не самый мощный, но в последнее время он выступает более чем уверенно.

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У «Ньюкасла» серия из четырёх игр без поражений, которая позволила оторваться от зоны вылета на девять очков. Кажется, тройка неудачников определена — растерять такое преимущество над идущим 18-м «Фулхэмом» «сороки» не смогут даже при всём желании. А значит, в игре с максимально заряженным «Лестером» можно расслабиться.



Сильно не в пользу «Ньюкасла» и кадровая ситуация. Стив Брюс не сможет рассчитывать сразу на четырёх игроков основы — Джамал Ласселлс, Фабиан Шёр, Райан Фрейзер и Айзак Хэйден не выйдут на поле. За «Лестер» не сыграют лишь Харви Барнс и Джеймс Джастин, которые, впрочем, уже давно испытывают проблемы со здоровьем.



Очная встреча первого круга состоялась в начале января, достаточно рабочую победу одержали «лисы» — 2:1. Интересно, что в тот период сезона в атаке «Лестера», как и обычно, солировал Джейми Варди. Теперь же у Роджерса новый герой — Келечи Ихеаначо неожиданно восстал из пепла и за последние 13 матчей отметился 14 забитыми мячами.

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Нельзя не отметить и регулярность, с которой «Лестер» побеждает «Ньюкасл». За последние пять лет команды играли друг с другом 10 раз, и в восьми случаях побеждали именно «лисы». У «сорок» всего две победы при отсутствии ничейных результатов. Достаточно удобный соперник для «Лестера».



Потому не будем мудрить. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Плюс фора в мотивации. Плюс своё поле. Этого должно хватить синим для победы. Скорее всего, с разницей как минимум в пару мячей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ньюкасл» 7 мая 2021 года

Всё чаще в концовке сезона случаются настоящие сенсации. Впрочем, на этот раз, кажется, на стороне «Лестера» практически всё. Брендан Роджерс любит проваливать концовки сезонов в АПЛ, но обыгрывать абсолютно расслабленный «Ньюкасл» он обязан. Иначе можно и без Лиги чемпионов остаться.

Ставка: победа «Лестера» с форой (-1) за 1.70.