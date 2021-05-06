«Ланс» — «Лилль». Прогноз: оставить в дураках «ПСЖ» — что может быть приятнее?

7 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Ланса» оценён экспертами в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «Лилль» 7 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Лиги 1 «Ланс» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль» (07.05.2021)

Чемпионат Франции близится к своему завершению, разборки в верхней части турнирной таблицы постепенно приобретают более отчётливые очертания. За три тура до завершения первенства на титул претендуют всего два клуба. Победа «Лиона» над «Монако» в минувшие выходные отцепила монегасков от группы лидеров.

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Борьбу за золото Лиги 1 теперь поведут только «Лилль» и «Пари Сен-Жермен». Подопечные Кристофа Гальтье опережают команду Маурисио Почеттино всего на одно очко, всё разрешится в ближайшие три недели. Уже в пятницу «Лилль» отправится в гости к «Лансу».



Если в вашем понимании «Ланс» является командой-середняком чемпионата Франции, посмотрите на турнирную таблицу повнимательнее. Подопечные Франка Хейза занимают пятое место в Лиге 1 и лишь неудачные результаты в последних турах не позволили оторваться от преследователей — «Марселя» и «Ренна».



В пяти последних турах чемпионата Франции «Ланс» дважды сыграл вничью и один раз проиграл. Казалось бы, не самый уверенный ход, однако нужно понимать, что 1:2 с «ПСЖ» и 1:1 с «Лионом» не является чем-то постыдным. Пожалуй, при таком календаре два балла — это более чем нормально.

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Впрочем, если говорить о встрече первого круга с «Лиллем», то там нечто постыдное было. «Доги» унизили соперника, одержав одну из самых крупных своих побед в сезоне — 4:0. Счёт полностью отражает происходившее на поле стадиона «Пьер Моруа». Лидер имел внушительное преимущество, а в большинстве задача стала совсем уж лёгкой.



Теперь же «Лиллю» будет достаточно и дежурной минимальной победы. Сразу отметим, что любимые результаты «догов» в этом сезоне — 1:0 и 2:0. Три очка, пусть и в выездном поединке, просматриваются очень и очень хорошо. С мотивацией у гостей полнейший порядок, даже говорить об этом лишний раз не стоит.



Важно понимать, что помимо «Ланса» команде Гальтье предстоит сыграть в Лиге 1 с далеко не самыми сильными на сегодняшний день «Сент-Эттьеном» и «Анже». Таким образом, в случае победы над «Лансом» путь к первому за 10 лет чемпионству «Лилля» будет фактически открыт.

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Нельзя не отметить и неслабые кадровые проблемы, с которыми столкнётся наставник «Ланса» при выборе состава. По разным причинам с «Лиллем» не сыграют Иссиага Силла, Массадио Айдара и Закариа Диалло. В то же время у Гальтье лишь одна потеря — из-за перебора жёлтых карточек выпал хавбек Бенжамен Андре.



Сложно предсказать, сколько мячей будет забито в предстоящем поединке, но допустить, что зрелище будет не самым ярким, всё же можно. Ставим на банальную победу «Лилля», для которого потеря чемпионства за несколько туров до финиша столь непростого сезона станет настоящей трагедией.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Лилль» 7 мая 2021 года

«Лилль» не может себе позволить терять очки в предстоящей игре. «ПСЖ» хоть и лишился главной забивной силы в лице Килиана Мбаппе, наверняка выиграет все оставшиеся матчи чемпионата Франции. Такая же задача стоит и перед «догами». И задача эта более чем реализуема.

Ставка: победа «Лилля» за 1.95.