«Сочи» — «Ротор». Прогноз: Заболотный и Нобоа подтолкнут Волгоград в ФНЛ

7 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ротор». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех волгоградцев оценён экспертами в 8.00. А ставки на ничью принимаются за 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ротор» 7 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Сочи» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ротор» (07.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, до конца осталось провести по две встречи. Программа 29-го тура откроется 7 мая двумя поединками.

«Турецкие экспрессы» в эпоху коронавируса. Настольный теннис захлестнули договорные матчи Коронавирус породил настоящий водопад договорных матчей. Пришлось принимать беспрецедентные меры!

Для кого-то оставшиеся матчи — простая формальность, но некоторые до сих пор продолжают борьбу. Например, «Зенит» и «Тамбов» точно останутся на своих позициях, зато целый ряд клубов претендует на еврокубки. В этот список входит и «Сочи», который в пятницу на стадионе «Фишт» будет принимать волгоградский «Ротор».



Сезон для сочинцев проходит выше всяких похвал. Собственно, только в играх с петербуржцами, которые досрочно стали чемпионами, они не набирали очков в нынешнем розыгрыше. Во многом заслуга серьёзных изменений в игре и статусе команды заключается в работе Владимира Федотова и тренерского штаба.



Под руководством российского специалиста южане набрали 49 очков за 28 туров и расположились на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Существуют большие шансы даже попасть в еврокубки. У идущего на четвёртом месте «Рубина» столько же баллов в активе.

«Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз: Роджерс и Варди не пустят «Челси» на третье место в АПЛ В десяти последних очных встречах «Ньюкасл» одержал всего две победы.

Кроме того, если Кубок России выиграет претендующий на Лигу чемпионов «Локомотив», текущее пятое место сочинцев тоже выведет их на европейскую арену. Хотя понятно, что ЦСКА и «Динамо», отстающие на два и три пункта соответственно, вряд ли станут валять дурака в двух предстоящих турах. Но календарь у них серьёзный.



Впрочем, за «барсов» играют сразу три фактора. Во-первых, расписание у них гораздо проще. Помимо скромнейших волгоградцев, в списке немотивированные «Химки». Армейцам же предстоит игра с ожившим «Краснодаром» и очная встреча с бело-голубыми. У последних кроме дерби с армейцам ещё дерби с «Локомотивом».



Во-вторых, хорошие результаты. Возвращение Владимира Федотова после болезни на своё законное место у бровки ознаменовалось возвращением «Сочи» в победную колею. Сперва одолели дома прямого конкурента в лице ЦСКА (2:1), а затем два раза подряд в гостях хлопнули «Уфу» (3:2) и «Краснодар» (3:1).

«Ахмат» — «Тамбов». Прогноз: перед смертью не надышишься. Жалость — это не про Талалаева Спортивный директор «Тамбова» подтвердил, что клуба не будет даже в ФНЛ.

Как видно, с результативностью нет абсолютно никаких проблем. Один из лидеров и капитан — Кристиан Нобоа — даже делит первое место с Артёмом Дзюбой в списке лучших по системе «гол+пас». Вошёл в кураж и Антон Заболотный. Да настолько заметно, что СМИ уже сватают его в «Краснодар» к Виктору Гончаренко.



И, наконец, третий момент — домашнее поле. Обыграть сочинцев в РПЛ на «Фиште» в нынешнем сезоне сумел один лишь «Зенит». Хотя и тут стоит оговорить, что петербуржцы даже уступали по ходу встречи. Но сочинский клуб один из лучших в лиге в родных стенах — это факт.



Скромный «Ротор», который сумел набрать в прошлом туре первые очки за шесть последних игр, едва ли испортит эту статистику и помешает в борьбе за еврокубки. Несомненно, у волгоградцев мотивация не хуже. Им нужно в срочном порядке набирать очки, чтобы оторваться от зоны прямого вылета.



Ведь у главного преследователя, «Уфы», баллов столько же, спасают лишь дополнительные показатели. Однако трудно отрицать превосходство «Сочи» как в качестве игры и исполнителей, так и в соотношении домашней и гостевой статистики соответственно. А потому мы бы проверили Ф1 (-1) за коэффициент 1.76.

Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ротор» 7 мая 2021 года

«Сочи» неожиданно продолжает борьбу за еврокубки и имеет гораздо больше шансов, чем те же ЦСКА и «Динамо». На их стороне как форма, так и простота календаря. «Ротор», конечно, не подарок, ведь он борется за выживание, но все факторы играют за сочинцев. Ждём их уверенную победу.



Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 1.76.