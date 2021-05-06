«Сочи» — «Ротор». Прогноз: Заболотный и Нобоа подтолкнут Волгоград в ФНЛ

7 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ротор». Начало встречи — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех волгоградцев оценён экспертами в 8.00. А ставки на ничью принимаются за 4.65.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Сочи» — «Ротор» 7 мая 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Сочи» — «Ротор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.89.
Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ротор» (07.05.2021)
На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, до конца осталось провести по две встречи. Программа 29-го тура откроется 7 мая двумя поединками.
Для кого-то оставшиеся матчи — простая формальность, но некоторые до сих пор продолжают борьбу. Например, «Зенит» и «Тамбов» точно останутся на своих позициях, зато целый ряд клубов претендует на еврокубки. В этот список входит и «Сочи», который в пятницу на стадионе «Фишт» будет принимать волгоградский «Ротор».
Сезон для сочинцев проходит выше всяких похвал. Собственно, только в играх с петербуржцами, которые досрочно стали чемпионами, они не набирали очков в нынешнем розыгрыше. Во многом заслуга серьёзных изменений в игре и статусе команды заключается в работе Владимира Федотова и тренерского штаба.
Под руководством российского специалиста южане набрали 49 очков за 28 туров и расположились на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ. Существуют большие шансы даже попасть в еврокубки. У идущего на четвёртом месте «Рубина» столько же баллов в активе.
Кроме того, если Кубок России выиграет претендующий на Лигу чемпионов «Локомотив», текущее пятое место сочинцев тоже выведет их на европейскую арену. Хотя понятно, что ЦСКА и «Динамо», отстающие на два и три пункта соответственно, вряд ли станут валять дурака в двух предстоящих турах. Но календарь у них серьёзный.
Впрочем, за «барсов» играют сразу три фактора. Во-первых, расписание у них гораздо проще. Помимо скромнейших волгоградцев, в списке немотивированные «Химки». Армейцам же предстоит игра с ожившим «Краснодаром» и очная встреча с бело-голубыми. У последних кроме дерби с армейцам ещё дерби с «Локомотивом».
Во-вторых, хорошие результаты. Возвращение Владимира Федотова после болезни на своё законное место у бровки ознаменовалось возвращением «Сочи» в победную колею. Сперва одолели дома прямого конкурента в лице ЦСКА (2:1), а затем два раза подряд в гостях хлопнули «Уфу» (3:2) и «Краснодар» (3:1).
Как видно, с результативностью нет абсолютно никаких проблем. Один из лидеров и капитан — Кристиан Нобоа — даже делит первое место с Артёмом Дзюбой в списке лучших по системе «гол+пас». Вошёл в кураж и Антон Заболотный. Да настолько заметно, что СМИ уже сватают его в «Краснодар» к Виктору Гончаренко.
И, наконец, третий момент — домашнее поле. Обыграть сочинцев в РПЛ на «Фиште» в нынешнем сезоне сумел один лишь «Зенит». Хотя и тут стоит оговорить, что петербуржцы даже уступали по ходу встречи. Но сочинский клуб один из лучших в лиге в родных стенах — это факт.
Скромный «Ротор», который сумел набрать в прошлом туре первые очки за шесть последних игр, едва ли испортит эту статистику и помешает в борьбе за еврокубки. Несомненно, у волгоградцев мотивация не хуже. Им нужно в срочном порядке набирать очки, чтобы оторваться от зоны прямого вылета.
Ведь у главного преследователя, «Уфы», баллов столько же, спасают лишь дополнительные показатели. Однако трудно отрицать превосходство «Сочи» как в качестве игры и исполнителей, так и в соотношении домашней и гостевой статистики соответственно. А потому мы бы проверили Ф1 (-1) за коэффициент 1.76.
Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ротор» 7 мая 2021 года
«Сочи» неожиданно продолжает борьбу за еврокубки и имеет гораздо больше шансов, чем те же ЦСКА и «Динамо». На их стороне как форма, так и простота календаря. «Ротор», конечно, не подарок, ведь он борется за выживание, но все факторы играют за сочинцев. Ждём их уверенную победу.
Ставка: победа «Сочи» с форой (-1) за 1.76.
- 6 мая 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:34
-
08:03
- 5 мая 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00