«Сочи» — «Ротор», «Ланс» — «Лилль» и другие матчи. Что смотреть 7 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 7 мая.

На что ставить в футболе 7 мая

В РПЛ стартует 29-й тур. «Сочи» принимает «Ротор», это важнейшая игра для команд. Сочинцы бьются за еврокубки, а волгоградцы – за то, чтобы не вылететь напрямую. Кроме того, «Ахмат» сыграет с «Тамбовом».



Во Франции близка к развязке чемпионская гонка. «Лилль» сегодня сыграет на выезде с «Лансом», победа приблизит «догов» к чемпионству, ну а конкуренты, которые играют позже, будут ждать осечки и болеть за «Ланс».



В Испании «Реал Сосьедад» сыграет с «Эльче», в Англии «Лестер» встретится с «Ньюкаслом», а в Германии матч «Штутгарт» — «Аугсбург».

На что ставить в хоккее 7 мая

Три товарищеских матча – команды готовятся к чемпионату мира. Германия сразится с Беларусью, Швейцария – с Францией, а Чехия – со Словакией. В ночь на субботу смотрим НХЛ, там 7 игр.

На что ещё ставить 7 мая

В «Финале восьми» баскетбольной Лиги чемпионов полуфиналы. Правда, уже без участия хозяев – «Нижнего Новгорода». Продолжается регулярный чемпионат и в НБА, там ещё 10 матчей.



В волейболе стартует сезон сборных. Правда, в основном у команд второго эшелона. Здесь играют квалификацию на чемпионат Европы, который пройдет в сентябре. Сборные России на этот турнир давно отобрались.