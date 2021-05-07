«Уфа» — «Зенит». Прогноз: Семак пожалеет бывший клуб после очередного чемпионства

8 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит». Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу уфимцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.85, а успех санкт-петербуржцев оценён экспертами в 2.43. На ничью ставки принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Уфа» — «Зенит» 8 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Уфа» — «Зенит» (08.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, до конца осталось провести по две встречи. Программа 29-го тура продолжится 8 мая четырьмя поединками.

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Для кого-то оставшиеся матчи — простая формальность, но некоторые до сих пор продолжают борьбу. В субботу на стадионе «Нефтяник» местная «Уфа» будет принимать санкт-петербургский «Зенит». Петербуржцы в прошлом туре досрочно оформили чемпионство, бороться уже не за что. А вот уфимцам очки нужны позарез.



За два тура до конца текущего розыгрыша РПЛ башкирский клуб находится на пограничном 15-м месте. В активе 21 балл. Пока это зона прямого вылета, но шансы зацепиться за зону стыковых матчей всё ещё остаются. У идущего строчкой выше «Ротора» баллов столько же, а «Арсенал» оторвался всего на два. Положение рабочее.



Во многом выползти со дна турнирной таблицы удалось благодаря новому главному тренеру. После разгромного поражения от «Динамо» Рашид Рахимов оставил свой пост, а на его место пришёл Алексей Стукалов. Под руководством экс-наставника играющего в ФНЛ «Велеса» уфимцы успели провести четыре тура.

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С ходу взяли да и хлопнули «Ахмат» со «Спартаком» с одинаковым счётом 3:0. Затем было досадное домашнее поражение от «Сочи» (2:3), а в последнем матче удалось зацепиться за очки с ЦСКА (1:1). При этом надо сказать, что сочинцы вырвали победу лишь благодаря пенальти уже в добавленное ко второму тайму время.



«Зенит» после результативной ничьей с «Краснодаром» (2:2) одержал две победы подряд и оформил очередное чемпионство досрочно. После 28-го тура в активе 61 очко и единоличное первое место. Ближайший преследователь — московский «Спартак» — отстаёт на восемь пунктов. Даже математически такой разрыв не отыграть.



В позапрошлом туре сине-бело-голубые деклассировали волгоградский «Ротор», забив шесть безответных мячей. А в прошлом, чемпионском матче катком прошлись по московскому «Локомотиву», снова забив шесть штук. На этот раз, правда, один пропустили, да и без везения не обошлось. Всё-таки «Локо» смотрелся не настолько хуже.

«Сочи» — «Ротор». Прогноз: Заболотный и Нобоа подтолкнут Волгоград в ФНЛ У обеих команд мощнейшая мотивация, но в этом сезоне на «Фиште» побеждал лишь «Зенит».

Однако дело сделано, а бороться больше не за что. Из Кубка России давно вылетели, так что остаётся просто доиграть сезон. Помимо встречи с «Уфой», команде остаётся матч с «Тамбовом». Конечно, Сергей Семак заметил, что эйфории у клуба нет, но в то же время сказал, что даст время игрокам, которые редко выходили на поле в последнее время.



Неудивительно, что линия с котировками в букмекерских конторах заметно просела. На аутсайдера чемпионата России дают довольно скромный в данной ситуации коэффициент чуть ниже тройки, а на свежеиспечённого чемпиона — чуть выше двойки. На наш взгляд, стоит рискнуть и проверить ставку «1Х» за коэффициент 1.66.



Помимо отсутствия мотивации, против «Зенита» играет ещё и неубедительная статистика выездных матчей. Дело в том, что сине-бело-голубые за 11 последних игр в гостях одержали всего три победы. Так что у «Уфы» наверняка будет шанс наиграть на очки. Едва ли перспектива вылета прельщает руководство клуба.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Зенит» 8 мая 2021 года

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, а из Кубка России давно вылетел, так что бороться уже не за что. Главное — обойтись без травм. Перед «Уфой» же стоит реальная опасность прямого вылета в ФНЛ, а потому с мотивацией никаких проблем быть не должно. На наш взгляд, зацепиться за очки на своём поле уфимцы могут.



Ставка: «Уфа» не проиграет за 1.66.