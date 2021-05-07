ЦСКА — «Краснодар». Прогноз: Гончаренко убьёт надежду бывшего клуба на еврокубки

Виктор Гончаренко осваивается на новом месте. А уж приезд в Москву будет для него особенно принципиальным.

8 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.00. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.66. А ставки на ничью принимаются за 4.35.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Краснодар» 8 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» (08.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, осталось провести по две встречи. Программа 29-го тура продолжится 8 мая четырьмя поединками.

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Для кого-то оставшиеся матчи — простая формальность, но некоторые до сих пор продолжают реальную борьбу. Например, в субботу в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» местный ЦСКА будет принимать «Краснодар». Армейцы всерьёз рискуют остаться без еврокубков впервые за долгое время. Поможет только удачное стечение обстоятельств.



Борьба за место в еврокубках накалена до предела. С «Зенитом» всё уже понятно, за Лигу чемпионов будут сражаться «Спартак» и «Локомотив». Крайне вероятно, что они распределят вторую и третью строчки. А потому красно-синим остаётся лишь два исхода, но при любом придётся набирать все шесть возможных очков.



Дело в том, что на четвёртую еврокубковую позицию по-прежнему претендуют сразу четыре команды. У «Рубина» и «Сочи» пока по 49 очков, но казанцы выше из-за дополнительных показателей. Следующими идут как раз столичные армейцы, отставая на два очка. А в спину дышит московское «Динамо», набравшее 46 баллов.

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Существует также вероятность, что «Локомотив» выиграет в финале Кубка России у «Крыльев Советов». В этом случае пятое место тоже даст право выйти на европейскую арену. Но факт в том, что без побед подняться выше текущей шестой позиции ЦСКА никак не сможет. А ведь впереди очень непростой календарь.



В последнем туре ждёт «Динамо», но сперва предстоит домашняя игра с «Краснодаром». Краснодарцы, конечно, потеряли турнирную мотивацию ещё давно. За два тура до конца текущего розыгрыша РПЛ они идут на десятом месте, набрав 38 баллов. Зона вылета не беспокоит, но и до пятёрки лучших 11 очков.



Однако Виктор Гончаренко вполне может вставить палки в колёса своей бывшей команде. Под его руководством «быки» довольно неплохо сыграли во втором и третьем матчах. Сперва выдали красивую результативную ничью с «Зенитом» (2:2), а затем по всем параметрам обыграли казанский «Рубин» (1:0). Показали неплохую игру в обороне.

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Последний матч с «Сочи», правда, завершился поражением со счётом 1:3, но тогда «Краснодар» пропустил два мяча в меньшинстве. А у ЦСКА с результатами и качеством игры большие проблемы. После трёх подряд побед над аутсайдерами «Тамбовом» и «Ротором» в РПЛ и над «Арсеналом» в Кубке России команда Ивицы Олича заглохла.



Сначала было поражение от «Сочи», потом от «Локомотива» в Кубке России, затем от «Спартака» снова в первенстве. А в прошлом матче армейцы едва наиграли на ничью со скромной «Уфой» (1:1). При этом стоит отметить, что они создают довольно много моментов, но заметно хромает реализация. Плюс кадровые проблемы в обороне.



Винить в нестабильном выступлении команды одного Олича не стоит. Всё же сразу несколько ключевых игроков обороны по-прежнему находятся в лазарете. К ним, к слову, присоединился и лидер атак команды — Никола Влашич. Полузащитник получил травму колена в прошлом матче с уфимцами и продолжить игру не смог.



При таких раскладах ждать многого от ЦСКА даже на своём поле мы бы не стали. Мотивация, конечно, серьёзная, но «Краснодар» выглядит целостнее. К тому же Виктор Гончаренко не может не знать о слабых сторонах своих бывших подопечных. А потому мы бы подумали над Х2 за коэффициент 1.97.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Краснодар» 8 мая 2021 года

ЦСКА переживает сейчас очень непростые времена, клуб всерьёз рискует остаться без еврокубков. К проблемам с реализацией прибавляются проблемы с кадрами. «Краснодар» же, хоть и доигрывает сезон без особой мотивации, выглядит пособраннее. К тому же Гончаренко наверняка расскажет своей новой команде про слабые стороны соперника.



Ставка: «Краснодар» не проиграет за 1.97.