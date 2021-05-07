«Манчестер Сити» — «Челси». Прогноз: это точно ещё не финал Лиги чемпионов?

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Челси» оценён экспертами в 4.30. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 8 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.21, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.95.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси» (08.05.2021)

Едва-едва завершились полуфинальные матчи Лиги чемпионов, как английская Премьер-лига предлагает нам настоящий топ-контент. В субботу состоится генеральная репетиция главного клубного матча сезона — «Манчестер Сити» сыграет с «Челси». Начало — в 19:30 мск.

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Во второй раз за три сезона финал Лиги чемпионов будет чисто английским. И если успех манкунианцев в главном еврокубковом турнире в целом читался, то молодой и дерзкий «Челси» с таким же Томасом Тухелем у руля стал настоящим открытием. 29 мая команды сыграют в Стамбуле, а пока пересекутся в рамках АПЛ.



Интересно, что последний матч между «Сити» и «Челси» случился всего три недели назад. Тогда соперники тоже сыграли на нейтральном стадионе, выявляя финалиста Кубка Англии. Достаточно неожиданную победу одержал лондонский клуб — 1:0. Он и прошёл в решающую стадию.



Если говорить о важности предстоящей игры с точки зрения турнирной ситуации, значительно сильнее очки нужны именно лондонцам. «Челси» по-прежнему ведёт борьбу за место в топ-4 и, пусть опций для попадания в Лигу чемпионов сезона-2021/2022 стало больше, прямая путёвка в главный еврокубковый турнир из АПЛ по-прежнему для «пенсионеров» важна.

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«Сити», как кажется, не будет сражаться за победу любой ценой. Очевидно, что чемпионство от них уже никуда не уйдёт, однако это самое золото АПЛ подопечные Хосепа Гвардиолы могут оформить именно с «Челси», на своём поле. Такая мотивация, да ещё и перед встречей в Стамбуле, может серьёзно повлиять на настрой футболистов «горожан».



Другое дело, в каких составах подойдут команды. Ответные полуфинальные матчи явно отобрали много сил, а глубина состава позволяет выставить на матч чемпионата полуторные составы, которые по именам всё равно дадут фору многим клубам АПЛ.



Агуэро, Абрахам, Алонсо, Стерлинг, Пулишич — все эти люди не входят в стартовые составы обоих наставников, но кто назовёт их второсортными игроками? В любом случае нас ожидает серьёзная битва. Быть может, запасные футболисты смогут закатить ещё большее шоу ввиду того, что каждому из них необходимо пробиваться в основу.

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А вот кадровых потерь у Гвардиолы и Тухеля нет, вопросы вызывает именно физическая готовность футболистов после Лиги чемпионов. Пеп не сможет рассчитывать лишь на Эрика Гарсию, тогда как вне заявки у немецкого специалиста останется Матео Ковачич.



Сложно предположить, как много голов мы увидим на «Этихаде» в ближайшую субботу. Однако с уверенностью можно сказать одно — «Челси» не будут выступать в роли мальчиков для битья. Философией Тухеля, как кажется, пропитана уже абсолютно вся команда, а значит лондонцы будут играть в привычный для себя футбол.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Челси» 8 мая 2021 года

«Челси» намного нужнее очки, ведь синие по-прежнему не гарантировали себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Чемпионство «Сити» может подождать — сейчас команда, скорее, празднует выход в финал ЛЧ, нежели думает, как побыстрее оформить золото АПЛ. В таких условиях шансов на успех больше у лондонцев. Даже с учётом того, что наверняка в предстоящей игре составы не будут оптимальными. И даже с учётом того, что всё действо будет происходить на «Этихаде».

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.86.