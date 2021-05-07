«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз: Клопп и Салах не согласны на Лигу конференций

«Ливерпуль» рискует остаться не только без Лиги чемпионов, но и без еврокубков вообще.

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 8 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (08.05.2021)

Лучшие команды Англии продолжают сражаться за место в топ-4. Даже действующие чемпионы в лице «Ливерпуля» по-прежнему всерьёз рискуют не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон. Исправлять ситуацию подопечным Юргена Клоппа нужно уже в ближайшую субботу.

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Мерсисайдцев примет на «Энфилде» избитый травмами и абсолютно немотивированный «Саутгемптон». И если команда Клоппа не сможет победить и теперь, то о месте в Лиге чемпионов можно будет забыть. Ситуация и без того критическая.



«Ливерпуль» уже давно находится в положении, в котором устраивать могут только победы. Тем не менее, даже в таких условиях результаты не приходят — в двух последних матчах лишь ничьи. А ведь соперниками были далеко не гранды — «Лидс Юнайтед» (1:1) и «Ньюкасл» (1:1).



Спасают действующих чемпионов лишь такие же неуверенные результаты соперников, однако в 35-й тур АПЛ «Ливерпуль» вступает в ранге лишь седьмой команды Англии. Да, у мерсисайдцев имеется игра в запасе, однако её ещё надо выиграть. В соперниках, на секундочку, «Манчестер Юнайтед».

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Другое дело, что даже в случае победы над «МЮ» подопечные Клоппа обойдут в турнирной таблице лишь «Тоттенхэм» и станут шестыми. Безусловно, этого мало. Но винить некого — даже на фоне сумасшедших кадровых потерь шансы финишировать в топ-4 имелись.



Абсолютно другая ситуация у «Саутгемптона». 15-е место, 10 очков отрыва от зоны вылета. «Святые» и без того прыгнули выше головы в минувшие выходные, отобрав очки у «Лестера». А давать бой на «Энфилде» в ничего не значащем для себя поединке — это уже лишнее.



Интересно, что чуть ли не впервые в сезоне «Ливерпуль» встретится с командой, которая испытывает схожие кадровые проблемы. Если в составе красных не смогут выйти уже давно травмированные Вирджил ван Дейк, Дивок Ориги, Жоэль Матип, Джо Гомес и Джордан Хендерсон, то у «Сотона» список выбывших существенно расширился лишь в последние несколько дней.

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Так, на «Энфилд» не поедут Райан Бертран, Такуми Минамино, Ориоль Ромеу, Майкл Обафеми и Дэнни Ингз. Огромное количество потерь, которые практически невосполнимы ввиду короткой скамейки запасных.



Кажется, все карты на руках у «Ливерпуля» — своё поле, мотивация игроков зашкаливает. «Саутгемптон» сенсационно выиграл у «Ливерпуля» в первом круге, однако тогда и настрой «святых» был значительно серьёзнее. Да и победу ту сложно назвать полностью заслуженной — забили быстрый гол, после чего отбивались до финального свистка.



Вряд ли стоит делать какие-то прогнозы на количество голов в предстоящем матче, а вот об уверенной победе «Ливерпуля» говорить можно. Команда стоит на краю пропасти и падать в неё с абсолютно немотивированным «Саутгемптоном» позволить себе никак не может.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Саутгемптон» 8 мая 2021 года

Огромные кадровые проблемы «Саутгемптона» вряд ли позволят даже забить. Без Ингза и Минамино «святые» будут выглядеть беззубо в атаке, а отсутствие Бертрана скажется на игре в защите. В таких условиях атакующее трио «Ливерпуля», подкреплённое набравшим форму Диогу Жотой, должно забивать минимум трижды.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.81.