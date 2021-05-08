«Ювентус» – «Милан». Прогноз «Фонбет»: Златан Ибрагимович преподаст урок Криштиану Роналду

9 мая «Ювентус» сыграет с «Миланом» в матче 35-го тура чемпионата Италии. Встреча начнется в 21:45 мск. Сделать ставку на центральную игру тура Серии А можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ювентус»

«Ювентус» с 69 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице Серии A. Столько же очков и у «Милана» с четвёртого места, но туринцы опережают россонери по результатам очных встреч. От пятого места и зоны Лиги Европы «Ювентус» оторвался всего на два очка, от шестого – на пять.



Также «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Кубка Италии с «Аталантой». Трофей Кубка Италии – единственный, на который «Ювентус» может рассчитывать в концовке сезона. «Интер» по итогам 34-го тура досрочно взял скудетто, прервав гегемонию туринцев, которые выигрывали чемпионат Италии в девяти последних сезонах. Из Лиги чемпионов «Ювентус» вылетел ещё в марте, проиграв по сумме двух матчей 1/8 финала «Порту».



«Ювентус» нестабилен в последнее время: в восьми турах у туринцев четыре победы, две ничьи и два поражения. В 34-м туре команда Андреа Пирло обыграла «Удинезе» с 11-й строчки (2:1) благодаря двум голам Криштиану Роналду. В этом матче «Ювентус» пропустил уже на 10-й минуте и смог забить первый гол лишь на 83-й минуте.

В какой форме «Милан»

«Милан» с 69 очками идёт на четвертой позиции в турнирной таблице Серии A и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов. Отрыв россонери от пятой строчки составляет два очка, в оставшихся четырех турах команде Стефано Пиоли предстоит сыграть сразу с двумя топами – «Ювентусом» и «Аталантой», обе встречи «Милан» проведет на выезде.



После двух поражений подряд от «Сассуоло» (1:2) и «Лацио» (0:3) «Милан» выиграл у «Беневенто» со счетом 2:0. «Милан», как и «Ювентус», лихорадит в концовке сезона: в 13 последних турах подопечные Стефано Пиоли потерпела пять поражений. Однако у россонери остается сильнейшая мотивация достойно завершить сезон, начавшийся блестящей 15-матчевой беспроигрышной серией.

«Ювентус» – «Милан»: статистика личных встреч

В четырех предыдущих матчах во всех турнирах россонери не проигрывали туринцам трижды: победа в чемпионате Италии и две ничьи в Кубке Италии. Лишь в последней встрече, состоявшейся в рамках 16-го тура текущего сезона Серии A, «Ювентус» смог победить «Милан» со счётом 3:1 в гостях.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Ювентус» – «Милан» 9 мая 2021 года

Ставка 1: тотал больше 2.5 гола за 1.72 (сделать ставку).



«Ювентус» и «Милан» входят в пятёрку самых результативных команд Серии A. Туринцы забили за сезон 67 голов, миланцы – 62. Предстоящая игра важна для обеих команд, ведь они продолжают борьбу за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Принципиальный характер встречи в сочетании со спадом в концовке сезона и неидеальной игрой в обороне гарантируют результативный матч.

«Ювентус» пропускал в 10 последних турах, в последний раз туринцы играли всухую ещё со «Специей». «Милан» же сохранил ворота в неприкосновенности лишь в одном из восьми последних туров. Больше двух голов забивалось в двух из трёх последних матчей «Ювентуса» в чемпионате и в четырёх из пяти – у «Милана».



На стороне результативного матча и статистика очных встреч. Ставка на тотал больше 2.5 гола прошла в двух последних матчах между «Ювентусом» и «Миланом».



Ставка 2: «Милан» не проиграет за 2.08.



Это более рискованная ставка, учитывая два недавних поражения россонери. На стороне «Милана» уверенная игра на выезде. Команда Стефано Пиоли набрала в гостевых матчах 40 очков из 48 возможных и лидирует по этому показателю в Серии A. В 16 выездных матчах россонери потерпели всего два поражения при 13 победах и ничьей. «Качели» «Ювентуса» под занавес второго круга позволяют предположить, что в предстоящем матче у «Милана» есть шансы хотя бы на ничью.

У россонери сильнейшая мотивация, в строю ведущие игроки, включая Златана Ибрагимовича и Хакана Чалханоглу, забивавшего в двух из трёх последних игр «Милана». «Ювентус» же в последнем туре с трудом ушел от поражения в игре с «Удинезе» и не выигрывал в четырёх из восьми предыдущих матчей. Только в одной из встреч на этом отрезке туринцы победили соперника из первой пятёрки.