«Реймс» — «Монако». Прогноз: Сеск Фабрегас сохранит для Головина третье место

9 мая 2021 года состоится матч 36-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако». Начало встречи — в 18:05. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40. Успех команды из Реймса оценён экспертами в 8.30. А ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Реймс» — «Монако» 9 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч французской Лиги 1 «Реймс» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.87. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Монако» (09.05.2021)

За окнами расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём вышли на финишную прямую, а в еврокубках определились финалисты. Совсем скоро завершится первый посткоронавирусный сезон. Например, во французской Лиге 1 уже добрались до 36-го тура. Почти всем участникам осталось провести по три встречи.



Программу 36-го тура чемпионата Франции завершат в воскресенье, 9 мая, сразу семь поединков. В городе Реймс на стадионе «Огюст Делоне II» местный «Реймс» будет принимать «Монако», стартовый свисток запланирован на 18:05 мск. В прошлом году хозяева даже играли в квалификации Лиги Европы, но теперь им мало что светит.



За три тура до конца идут на 11-й строчке в турнирной таблице, набрав 42 очка. Зона вылета, конечно, не пугает, но отставание от еврокубковой зоны ещё серьёзнее. Даже идущий на седьмом месте «Ренн» оторвался на 12 пунктов. Следовательно, минимальный уровень мотивации и неизбежный финиш в серединке.



Любопытно, что команда Давида Гуйона в последнее время довольно редко проигрывает. С середины декабря 2020 года она потерпела всего лишь три поражения в чемпионате Франции, хотя успела сыграть 22 тура. Однако побед тут не сильно больше — только семь штук. Оттого и скромное 11-е место в таблице. Слишком много мирных исходов.



Стоит отметить, что в пяти предыдущих турах «Реймс» четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Для победы постоянно чего-то не хватает. В прошлом туре, например, против претендующего на вылет «Нима» вовсе едва получилось спастись от поражения (2:2). Счёт сравняли на 80-й минуте и смотрелись явно не лучше соперника.



«Монако» остался без ряда игроков атаки, среди которых Александр Головин, Желсон Мартинш и Крепин Дьятта. Вся троица сдала положительные тесты на коронавирус, хотя Дьятта и Головин могут скоро вернуться. Нико Ковач сообщил, что не хочет рисковать, так что возвращения, похоже, придётся подождать до следующего матча. Также в лазарете находятся Софьян Диоп и Стеван Йоветич. У первого проблемы с лодыжкой, у второго — с икрой.



При этом подопечные Нико Ковача в прошлом туре прервали безупречную победную серию из пяти побед в Лиге 1. Они принимали на «Луи II» одного из прямых конкурентов, «Лион», и уступили со счётом 2:3. Матч выдался на загляденье: пять голов, пенальти, удаление и потасовка уже после финального свистка.

Однако это поражение совершенно точно на пользу монегаскам не пойдёт. Во-первых, они почти наверняка лишились возможности побороться за чемпионство. Математически, конечно, отыграть отставание от лидирующего «Лилля» можно, но ни «ПСЖ», ни сами «доги» явно не собираются допускать осечки и давать шансы соперникам.



Во-вторых, они подпустили вплотную к себе лионцев. После 35 сыгранных туров в активе 71 очко и чистое третье место, которое даёт право на выход в Лигу чемпионов. Только теперь отрыв от ближайшего преследователя в лице «Лиона» составляет всего лишь один пункт. Любая ошибка теперь может дорого обойтись.



Дополнительной мотивации искать не приходится, перед «Монако» стоит серьёзная задача. Благо, форма сейчас отменная. До поражения от лионцев монегаски одержали пять побед подряд, не пропустив при этом ни разу. Более того, они не пропускали до этого с игры на протяжении девяти последний матчей во всех турнирах.



Едва ли «Реймс», который яркой игрой на своём поле в нынешнем сезоне не радует, сумеет оказать серьёзное сопротивление гостям. Мы бы проверили Ф2 (-1) за коэффициент 1.66. Всё-таки атака в лице Бен-Йеддера и Фолланда у команды Нико Ковача продолжает процветать и добиваться нужного результата. А разница в мотивации сделает остальное.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Реймс» — «Монако» 9 мая 2021 года

«Монако» в прошлом туре уступил главному преследователю, а потому теперь каждая ошибка может стать роковой. С мотивацией проблем быть не должно, плюс отсутствие Головина и Диопа вполне могут компенсировать Фабрегас, Фолланд и Бен-Йеддер. «Реймс» на своём поле играет вяло, что тоже должно быть на руку гостям.



Ставка: победа «Монако» с форой (-1) за 1.66.