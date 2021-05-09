«Урал» — «Ростов». Прогноз: Карпин и Погребняк останутся верны себе даже в конце сезона

10 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.87, а успех ростовчан оценён в 2.70. Поставить на ничью можно за 3.32.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Ростов» 10 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Урал» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (10.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов и Лиге Европы стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, каждому осталось провести не более двух встреч. Программа 29-го тура завершится 10 мая двумя поединками.



Некоторые клубы до сих пор продолжают борьбу, а для кого-то оставшиеся матчи — простая формальность. Например, в понедельник на стадионе «Екатеринбург Арена» местный «Урал» будет принимать «Ростов». Соперники давно потеряли турнирную мотивацию, остаётся просто получать удовольствие от футбола.



Екатеринбургский клуб за 28 сыгранных туров успел набрать 31 очко и остановиться на 12-м месте. Ни выше, ни ниже переместиться уже никак не получится. Отставание от идущего 11-м «Краснодара» составляет более шести пунктов, отрыв от тульского «Арсенала» — тоже. Даже математически не отыграть эту разницу. Потому можно экспериментировать и давать шансы молодым футболистам.



В прошлом туре подопечные Юрия Матвеева уступили с минимальным счётом на выезде «Химкам». На 10-й минуте пропустили гол, спустя пять минут остались в большинстве. Имели мощнейшее преимущество по ударам и владению мячом, но, несмотря на это, спасти положение всё равно не смогли.



Хотя здесь определённо стоит выделить тот факт, что в текущем сезоне екатеринбуржцы довольно редко проигрывают для команды из нижней части турнирной таблицы. За 28 туров потерпели всего девять поражений. К слову, столько же у претендующих на еврокубки «Рубина» и ЦСКА. Однако с победами у них туговато.



«Ростов» тоже больше ни за что не борется. В первенстве России занимает девятую строчку, набрав 43 очка. Даже в теории выше пятого места подняться не получится. А ведь конкуренция за место в еврокубках солидная. Кроме ЦСКА и «Рубина», здесь «Динамо» и «Сочи». А потому рассчитывать на многое уже не приходится.



Хотя результаты у подопечных Валерия Карпина улучшились. После трёх поражений кряду одержали две победы. Сперва с большим скрипом одолели тульский «Арсенал» (1:0) благодаря геройствам Сергея Песьякова, который отразил пенальти в концовке. А в минувшем туре без особых проблем обыграли «Тамбов» (2:0). Отличился вернувшийся из лазарета Хасимото.

Несомненно, «Урал» в нынешнем розыгрыше чемпионата России не раз доставлял неудобства даже крепким соперникам на своём поле. Однако, на наш взгляд, сейчас чуть предпочтительнее выглядят ростовчане. Лидеры в лице Полоза и Хасимото вернулись в строй, большой вклад вносит нападающий Али Соу.



Много голов мы бы ждать не стали. Всё же у екатеринбуржцев при всех несовершенствах атаки довольно крепкая оборона. А ростовская команда тоже нечасто радует разгромами. Но как минимум с очками уехать из Екатеринбурга гости вполне могут. Так что проверим комбинированный вариант «Х2 и тотал меньше 3.5 мяча» за 1.82.



Статистика личных встреч, к счастью, на нашей стороне. За 13 предыдущих матчей с ростовчанами «Урал» сумел одержать всего лишь одну победу. А в остальных 12 случаях соперники на двоих забивали более трёх голов только однажды — в первом круге прошлого сезона. Нет предпосылок к голевому параду и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Ростов» 10 мая 2021 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита, реальной мотивации обе стороны уже не имеют. Однако, на наш взгляд, у «Ростова» есть хорошие шансы как минимум не проиграть. Лидеры возвращаются в состав, появились победы. Но много голов не ждём, у екатеринбуржцев довольно крепкая оборона.



Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.82.