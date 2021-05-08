«Ювентус» — «Милан». Прогноз: Роналду выкинет Ибрагимовича из зоны Лиги чемпионов

9 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех гостей оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» 9 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» (09.05.2021)

Концовки нескольких ведущих европейских чемпионатов этого сезона выдаются огненными. Не является исключением и Серия А, где за четыре тура до финиша всё ясно лишь с чемпионом. В ближайшее воскресенье состоится встреча третьей и четвёртой команд лиги — «Ювентус» примет на своём поле «Милан».



Впрочем, называть «Ювентус» третьей командой Италии на данный момент (как и «Милан» четвёртой) можно лишь условно, ведь сразу три клуба имеет в активе по 69 очков. Столько же очков у «Аталанты», которая лишь по дополнительным показателям обходит более именитые клубы в турнирной таблице Серия А.



Очная встреча первого круга состоялась ещё в начале января. Тогда россонери занимали чистое первое место, а «старая синьора» пыталась подняться после слабого старта. Тем не менее, «Юве» добыл уверенную победу со счётом 3:1. Особенно стоит отметить, что в начале года «Милан» показывал классный и уверенный футбол, а теперь от него остались только воспоминания.



В последние месяцы «Милан» совсем не показывает игры чемпионского уровня чемпионов или хотя бы претендента на золото Серии А. В десяти предыдущих турах у россонери всего четыре победы, да и те были добыты с огромным трудом. Существенно просела результативность Златана Ибрагимовича, а вместе с ней и всей команды. Именно эта проблема видится главной в стане миланцев в концовке сезона.



«Ювентус» демонстрирует более уверенные результаты — шесть побед и две ничьи за тот же отрезок из десяти матчей. Подопечные Андреа Пирло проиграли важнейшую схватку с «Аталантой» (0:1), зато оказалась сильнее в не менее важной встрече с «Наполи» (2:1). Криштиану Роналду по-прежнему забивает как минимум в каждом втором матче. А если не получается у португальца, подключается Альваро Мората.



Выступления «Милана» на домашнем стадионе «старой синьоры» сложно назвать удачными. После открытия «Альянц Стэдиум» в 2012 году миланцы не сумели добыть на нём ни единой победы. В целом же последний выездной успех россонери случился в далёком 2011 году (1:0). Единственный гол тогда забил, конечно же, Златан, а вот в качестве ассистента выступил тренирующий «Наполи» Дженнаро Гаттузо.



Нельзя не отметить, что к очной встрече стороны подходят практически в идеальных составах. Из заявок двух команд на поле не сможет появиться лишь хавбек «Милана» Сами Кастильехо. Учитывая, что и «Ювентус», и «Милан» на протяжении сезона испытывали серьёзные кадровые проблемы, завершение сезона в полноценных составах может положительно отразиться и на результатах.

Туринцы банально выглядят предпочтительнее на данный момент. Они тоже играют со скрипом и не отличаются разнообразием, но у подопечных Стефано Пиоли дела на данный момент обстоят ещё хуже. Потому не будем мудрить — П1 за 1.83.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан» 9 мая 2021 года

«Ювентус» выиграл девять предыдущих розыгрышей чемпионата Италии, а в этом сезоне рискует остаться даже без медалей. Такое туринцы себе уж точно не могут позволить, а значит победа над «Миланом» очень и очень нужна. Фактор домашнего поля и откровенно плохой игровой формы соперника должен лишь помочь «Юве».



Ставка: победа «Ювентуса» за 1.83.