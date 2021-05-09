Аслан Карацев — Миомир Кецманович. Прогноз: никаких проблем для удивительного россиянина

10 мая Аслан Карацев и Миомир Кецманович сыграют в матче первого круга соревнований категории Masters в Риме (Италия). Начало — не ранее 11:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Карацева — коэффициент на его победу составляет 1.42. На успех Кецмановича можно поставить за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Риме Карацев — Кецманович 10 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Аслан Карацев — Миомир Кецманович получится упорным: ставки на тотал больше 20,5 гейма принимаются за 1.75, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.05. Ставки на третий сет принимаются за 2.65.

Анализ матча турнира в Риме Аслан Карацев — Миомир Кецманович (10.05.2021)

Грунтовый сезон в большом теннисе незаметно перевалил за экватор, а по-настоящему больших турниров перед Открытым чемпионатом Франции практически не осталось. Одним из них станет Internazionali BNL d'Italia, который стартует на предстоящей неделе в столице Италии Риме.

«Урал» — «Ростов». Прогноз: Карпин и Погребняк останутся верны себе даже в конце сезона За 13 предыдущих очных встреч лишь однажды соперники забили больше трёх голов.

В соревнованиях примет сразу четыре представителя России: Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Первым в бой вступит Карацев — соперником уроженца Владикавказа по первому кругу станет представитель Сербии Миомир Кецманович. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

После сенсационного выхода Карацева в полуфинал Australian Open многим казалось, что ошеломительный успех станет лишь яркой вспышкой в карьере 27-летнего спортсмена. Но россиянин продолжил удивлять: титул в Дубае и финал соревнований в Белграде, победы над Янником Синнером, Андреем Рублёвым и самим Новаком Джоковичем.

На грунте Аслан выступает не хуже, чем на хардовом покрытии. По ходу соревнований в Белграде он обыграл Джоковича, а на «Мастерсе» в Мадриде хоть и не добрался до поздних стадий, но добыл волевую победу над одним из лучших игроков на грунте в мире Диего Шварцманом. Впечатляющий рывок позволил Карацеву ворваться в топ-30 мирового рейтинга и, кажется, покидать элитную когорту в ближайшее время он не планирует.

«Турецкие экспрессы» в эпоху коронавируса. Настольный теннис захлестнули договорные матчи Коронавирус породил настоящий водопад договорных матчей. Пришлось принимать беспрецедентные меры!

Кецманович никогда не считался грунтовым бойцом, а в текущем сезоне на красном покрытии серб выступает откровенно плохо. В девяти матчах на грунте одержал лишь четыре победы, да и те были добыты не с самыми конкурентными соперниками — Факундо Баньис, Ласло Джере, Тьягу Монтейру и некий Артур Риндеркнех.

За последний месяц Кецманович провёл всего пять матчей на грунте, в которых одержал две победы. Не так уж и много наигранности на новом покрытии у серба. Для сравнения, за этот же период у Карацев девять игр при шести победах. И солидном уровне оппозиции.

Очевидно, что игровой стиль Кецмановича не слишком подходит для грунта. Подача регулярно выручает на харде, а вот на более медленном покрытии она работает значительно хуже. То же самое можно сказать и про выбивающие из корта форхенды. Ещё больше проблем Миомиру должен доставить теннис Карацева — вязкий, со множеством затяжных розыгрышей и качественной игрой в обороне.

«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.

Потому особых шансов у серба нет. Карацев показал себя на грунте, находится в неплохом состоянии и наверняка снимет все вопросы в двух сетах. Возьмём победу Аслана с форой.

Ставки на матч турнира в Риме Аслан Карацев — Миомир Кецманович 10 мая 2021 года

Уровень игры на грунте Карацева существенно превосходит теннис, который на этом же покрытии демонстрирует Кецманович. Если в активе Аслана уже есть победы над Новаком Джоковичем и Диего Шварцманом, то Кецманович может похвастаться лишь трёхсетовой победой над 124-й ракеткой мира Ринденкехом. Для сравнения можно взять недавний матч Миомира с тем же Джоковичем — первая ракетка мира затратил чуть больше часа, отдав сопернику всего четыре гейма. Вряд ли Карацев позволит Кецмановичу выиграть даже сет.

Прогноз: победа Карацева с форой (-3.5) за 1.75.