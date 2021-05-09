Павлюченкова — Мугуруса. Прогноз: россиянка удивит чемпионку «Ролан Гаррос»

10 мая Анастасия Павлюченкова и Гарбинье Мугуруса сыграют в матче первого круга турнира в Риме (Италия). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Мугурусы — поставить на её победу можно за коэффициент 1.31. Успех Павлюченковой оценён коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Риме Павлюченкова — Мугуруса 10 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Гарбинье Мугуруса получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.71, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Ставки на третий сет принимаются за 2.81.

Анализ матча турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Гарбинье Мугуруса (10.05.2021)

Подготовка теннисистов к Открытому чемпионату Франции идёт полным ходом — на следующей неделе пройдёт крупный турнир категории WTA 1000 в Риме. Очень часто случается так, что именно игроки, успешно выступившие в столице Италии, показывают хорошие результаты и на главном грунтовом соревновании года.

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Прямую путёвку в основную сетку Internazionali BNL d'Italia получили сразу четыре представительницы России: Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. И именно последней достался самый непростой соперник по первому кругу. Анастасия сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2016 и экс первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.

Ранее теннисистки играли друг с другом восемь раз, Павлюченкова имеет в своём активе всего одну победу. Примечательно, что эту самую победу Анастасия добыла в единственном грунтовом матче. Впрочем, и её сложно назвать полноценной: россиянка забрала первую партию на соревнованиях в Штутгарте в 2018 году, после чего Мугуруса отказались от продолжения борьбы из-за травмы.

Удивительно, но в этом сезоне Павлюченкова, которая никогда не считалась любительницей грунта, показывает на этом покрытии впечатляющие результаты. На завершившемся турнире в Мадриде россиянка дошла до полуфинала, проиграв лишь будущей чемпионке из Беларуси Арине Соболенко.

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Про Мугурусу то же самое сказать нельзя как минимум по причине малого количества матчей. Снявшись во втором круге соревнований в Чарльтоне из-за травмы (вела 6:0, 2:2 у Путинцевой), испанка по этой же причине пропустила турнир в Мадриде. В целом у Гарбинье лишь две грунтовые встречи в этом сезоне.

В ходе успешного для себя Madrid Mutua Open Павлюченкова обыграла немало крепких соперниц: Мэдисон Кис, Каролину Плишкову, Дженнифер Брэйди и Каролину Мухову. Грунтового мастера уровня Мугурусы на её пути не встречалось, однако и добытых побед над высокорейтинговыми соперницами должно хватить Анастасии для уверенности.

Удивительно, но после триумфа на Открытом чемпионате Франции в 2016 году Мугуруса не может похвастаться хорошими результатами на грунте. Тот трофей так и стал для неё последним на этом покрытии, а количество побед на красных кортах с каждым годом лишь падает. Далеко не факт, что вернуться на победную тропу Гарбинье сможет именно в Риме.

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Потому логичнее отталкиваться от россиянки. Вариантов много — от классического тотала до победы Павлюченковой с форой. Мы же рискнём поставить на итоговый успех Анастасии. Коэффициент кажется слишком большим — аж 3.50. На наш взгляд, в этой паре всё не столь очевидно.

Ставки на матч турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Гарбинье Мугуруса 10 мая 2021 года

Наличие хорошей игровой практики у Павлюченковой и отсутствие оной у Мугурусы говорит о том, что удачно стартовать на турнире в Риме испанке будет непросто. Не стоит забывать и о высокой травматичности Гарбинье, уроженка Каракаса уже не раз демонстрировала готовность сняться в любой момент. В таких условиях победа Павлюченковой более чем реальна.

Прогноз: победа Павлюченковой за 3.50.