Павлюченкова — Мугуруса. Прогноз: россиянка удивит чемпионку «Ролан Гаррос»

10 мая Анастасия Павлюченкова и Гарбинье Мугуруса сыграют в матче первого круга турнира в Риме (Италия). Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Мугурусы — поставить на её победу можно за коэффициент 1.31. Успех Павлюченковой оценён коэффициентом 3.50.
Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Риме Павлюченкова — Мугуруса 10 мая 2021 года
Аналитики считают, что матч Анастасия Павлюченкова — Гарбинье Мугуруса получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.71, тотал меньше 19.5 гейма оценён коэффициентом 2.11. Ставки на третий сет принимаются за 2.81.
Анализ матча турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Гарбинье Мугуруса (10.05.2021)
|1
|2
|3
|
|
Подготовка теннисистов к Открытому чемпионату Франции идёт полным ходом — на следующей неделе пройдёт крупный турнир категории WTA 1000 в Риме. Очень часто случается так, что именно игроки, успешно выступившие в столице Италии, показывают хорошие результаты и на главном грунтовом соревновании года.
Прямую путёвку в основную сетку Internazionali BNL d'Italia получили сразу четыре представительницы России: Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. И именно последней достался самый непростой соперник по первому кругу. Анастасия сыграет с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2016 и экс первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой.
Ранее теннисистки играли друг с другом восемь раз, Павлюченкова имеет в своём активе всего одну победу. Примечательно, что эту самую победу Анастасия добыла в единственном грунтовом матче. Впрочем, и её сложно назвать полноценной: россиянка забрала первую партию на соревнованиях в Штутгарте в 2018 году, после чего Мугуруса отказались от продолжения борьбы из-за травмы.
Удивительно, но в этом сезоне Павлюченкова, которая никогда не считалась любительницей грунта, показывает на этом покрытии впечатляющие результаты. На завершившемся турнире в Мадриде россиянка дошла до полуфинала, проиграв лишь будущей чемпионке из Беларуси Арине Соболенко.
Про Мугурусу то же самое сказать нельзя как минимум по причине малого количества матчей. Снявшись во втором круге соревнований в Чарльтоне из-за травмы (вела 6:0, 2:2 у Путинцевой), испанка по этой же причине пропустила турнир в Мадриде. В целом у Гарбинье лишь две грунтовые встречи в этом сезоне.
В ходе успешного для себя Madrid Mutua Open Павлюченкова обыграла немало крепких соперниц: Мэдисон Кис, Каролину Плишкову, Дженнифер Брэйди и Каролину Мухову. Грунтового мастера уровня Мугурусы на её пути не встречалось, однако и добытых побед над высокорейтинговыми соперницами должно хватить Анастасии для уверенности.
Удивительно, но после триумфа на Открытом чемпионате Франции в 2016 году Мугуруса не может похвастаться хорошими результатами на грунте. Тот трофей так и стал для неё последним на этом покрытии, а количество побед на красных кортах с каждым годом лишь падает. Далеко не факт, что вернуться на победную тропу Гарбинье сможет именно в Риме.
Потому логичнее отталкиваться от россиянки. Вариантов много — от классического тотала до победы Павлюченковой с форой. Мы же рискнём поставить на итоговый успех Анастасии. Коэффициент кажется слишком большим — аж 3.50. На наш взгляд, в этой паре всё не столь очевидно.
Ставки на матч турнира в Риме Анастасия Павлюченкова — Гарбинье Мугуруса 10 мая 2021 года
Наличие хорошей игровой практики у Павлюченковой и отсутствие оной у Мугурусы говорит о том, что удачно стартовать на турнире в Риме испанке будет непросто. Не стоит забывать и о высокой травматичности Гарбинье, уроженка Каракаса уже не раз демонстрировала готовность сняться в любой момент. В таких условиях победа Павлюченковой более чем реальна.
Прогноз: победа Павлюченковой за 3.50.
- 9 мая 2021
-
18:30
-
18:23
-
18:00
-
17:20
-
17:00
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:40
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
08:54
-
08:40
-
08:15
-
08:00
-
07:45
- 8 мая 2021
-
21:10
-
19:00
-
18:20
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:20
-
16:04
-
16:00