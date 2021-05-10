Сможет ли Брагин обыграть Канаду? Россия — в числе главных фаворитов на ЧМ-2021 по хоккею

21 мая в Латвии стартует чемпионат мира по хоккею. Сборная России – традиционно в числе фаворитов у экспертов и букмекеров. Сможет ли команда Валерия Брагина оправдать надежды без звёзд первой величины в составе? Рассказываем о турнире и изучаем букмекерские расклады.

Где пройдёт ЧМ-2021

Изначально планировалось, что мировой хоккейный форум в 2021 году совместно примут Латвия и Беларусь. Но из-за политического кризиса у последней право проводить чемпионат отобрали. Так что все матчи пройдут в Латвии, а точнее, в её столице – Риге. Турнир пройдёт на двух аренах – «Арена Рига» и «Олимпийский спортивный центр».

С кем сыграет сборная России

Начать нужно с того, что чемпионат мира подпадает под решение CAS по допинговому скандалу, поэтому на ЧМ-2021 сборная России выступит под названием «Команда ОКР».

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Традиционно на групповом раунде команды разделят на две группы, которые сыграют в один круг между собой. Наша команда попала в группу А вместе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Беларуси. По оценке букмекеров, практически равные шансы на победу в группе имеют Россия и Швеция. На команду Валерия Брагина коэффициент 2.20, а на «Тре Крунур» — 2.40. За 6.80 можно поставить на команду Чехии, на Швейцарию принимают ставки с коэффициентом 20.00, на Словакию – за 50.00. Что до аутсайдеров, то на Беларусь и Данию коэффициент 100.00, а на Великобританию и вовсе 199.00.

Таким образом, наши в числе главных фаворитов своей восьмёрки. Букмекеры предлагают предсказать, какое место займёт Россия в группе. На первое, как мы уже говорили, коэффициент 2.20, на то, что команда Валерия Брагина займёт второе место в группе А, можно поставить за 6.00, на 3-е – за 10.00, а на 4-е – за 30.00. Если же вы ярый пессимист и считаете, что Россия даже не сможет выйти из группы, можно сделать ставку с коэффициентом 25.00.

В группе B выступят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. Фавориты – канадцы, на их победу в восьмёрке аналитики предлагают коэффициент 1.90. Шансы Финляндии оценивают коэффициентом 3.60, а США – 3.80. Вероятность победы остальных сугубо теоретическая. На сборную Германии можно поставить за 75.00, на Латвию – за 100.00. Вероятность победы Норвегии оценивают коэффициентом 200.00, на Казахстан принимают ставки с коэффициентом 250.00, а Италия и вовсе суперявный аутсайдер, коэффициент на победу этой страны в группе B – 999.00.

Какой состав будет у сборной России на ЧМ-2021

Нынешний турнир будет иметь отличия от традиционных чемпионатов мира, потому что на него не будут приезжать игроки НХЛ по ходу турнира. Виной всему коронавирус, из-за него сезон в НХЛ начался позже обычного. Поэтому игроки клубов, попавших в плей-офф, точно пропустят мировое первенство.

Пока окончательный состав нашей команды не определился. Но уже точно понятно, что Овечкина, Малкина и ряд других звёзд ждать не стоит – они будут сражаться за Кубок Стэнли. Эта сборная России будет брать командной игрой, костяк команды будет из хоккеистов КХЛ. При этом из НХЛ усиление наверняка будет: скорее всего, в составе окажется вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев, несколько защитников во главе с Владиславом Гавриковым. Ждёт усиление и линия нападения.

Кто фаворит ЧМ-2021

Как всегда, главный претендент на золотые медали – сборная Канады. Да, «кленовым листьям» тоже придётся выбирать состав из игроков команд, не попавших в плей-офф НХЛ, но это, скорее, приятная головная боль для генерального менеджера команды Роберто Луонго и главного тренера Жерара Галлана. Коэффициент на победу канадцев на ЧМ-2021 – 3.00.

Сборная России в глазах букмекеров идёт на втором месте, сейчас сделать ставку на команду Валерия Брагина можно с коэффициентом 4.50. Кстати, если вы уверены в непобедимости «Команды ОКР», можно сделать ставку на то, что Россия выиграет все матчи турнира в основное время – коэффициент на такой исход 30.00.

Конечно, многие любители хоккея ждут финала Канада – Россия. Будет ли он, сказать сложно. Но можно сделать ставку на то, что россияне и канадцы сыграют на турнире, необязательно в решающем матче. Аналитики оценивают вероятность встречи двух легендарных сборных коэффициентом 2.20.

Тройку фаворитов по оценке букмекеров закрывает сборная Швеции, на «Тре Крунур» можно поставить за 5.00. За 6.00 можно поставить на Финляндию, а за 7.00 – на команду США. Не совсем сбрасывают со счетов сборную Чехии – на неё можно поставить за 15.00. Шансы остальных команд начинаются от отметки в 50.00, их букмекеры в числе возможных победителей явно не видят.

До старта мирового первенства осталось каких-то 10 дней. Ждём объявлений составов и следим за движениями букмекерских коэффициентов. Удачных ставок!