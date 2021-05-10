«Наполи» — «Удинезе». Прогноз: Бекао хорош на выезде, но Гаттузо нужна Лига чемпионов

11 мая 2021 года состоится матч 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе». Начало встречи — 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех удинцев оценен экспертами в 10.25. А ставки на ничью принимаются за 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Удинезе» 11 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе» (11.05.2021)

За окном расцветает май. Лига чемпионов вместе с Лигой Европы добрались до финальных матчей, а европейские чемпионаты в большинстве своём завершают второй круг. Итальянская Серия А не стоит в сторонке, участники уже встречают 36-й тур. До конца сезона осталось провести каких-то три встречи.

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Программа 36-го тура чемпионата Италии откроется одним-единственным поединком во вторник, 11 мая. В Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» местный «Наполи» будет принимать «Удинезе». Гости практически выполнили главную задачу на сезон, а вот хозяева до сих пор продолжают борьбу за место в четвёрке лидеров.



После 35 туров у неаполитанцев в копилке ровно 70 очков и четвёртое место в турнирной таблице. Конкуренция в верхней части, конечно, серьёзная: лидирующий «Интер» уже не догнать, «Аталанта» и «Милан» оторвались на два пункта, а «Ювентус» отстаёт на один. Но шансы на Лигу чемпионов приличные.



В нынешнем сезоне у команды Дженнаро Гаттузо всё было не так гладко, как хотелось. Вспомнить хотя бы вылет из полуфинала Кубка Италии от «Аталанты» и вылет из 1/16 финала Лиги Европы от «Гранады». И если бергамаски объективно выглядят интереснее, то испанский середняк изначально не представлял серьёзную угрозу.

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Зато теперь жизнь у лазурных понемногу налаживается. Череда травм миновала футболистов, набрали приличную форму. В том же чемпионате Италии не проигрывают уже на протяжении шести туров, одержав на этом отрезке четыре победы. Ничьи пришлись на миланский «Интер» и внезапно оживший «Кальяри» (дважды по 1:1).



«Удинезе» в нынешнем сезоне двигался с попеременным успехом, чередуя удачные отрезки с провальными сериями. После 35-го тура клуб продолжает зависать в середине Серии А, набрав ровно 40 очков. Понятно, что ни о каких еврокубках думать не приходится, но отрыв от зоны вылета комфортный — девять пунктов.



Претендентов на понижение, конечно, хватает, но едва ли удинцы захотят завершать розыгрыш тремя поражениями. Наверняка постараются зацепиться за очки в Неаполе, как минимум дать бой. Благо, на выезде они смотрятся гораздо интереснее, чем дома. Любопытно, что по набранным очкам вне родных стен входят в топ-8 всего первенства.

«Спартак» — «Химки». Прогноз: «Динамо» помогло красно-белым. Осталось не начудить Красно-белые пропустили в 11 из 12 последних туров РПЛ. Похоже, без приключений не обойтись.

За 17 выездов подопечные Лука Готти потерпели всего шесть поражений и забили 26 голов, чем может похвастаться не каждый середняк. Хотя понятно, что «Наполи» заслуженно считается фаворитом. Помимо внушительной формы, качественной игры на своём поле и мощной мотивации, за неаполитанский клуб также играет и статистика личных встреч.



На наш взгляд, комбинированная ставка «П1 + тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент 1.97 выглядит интересно. Дело в том, что неаполитанцы одержали девять побед в десяти последних матчах с удинцами и ни разу не проиграли. При этом в семи случаях соперники на двоих забивали больше двух мячей. Ждём яркий матч и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе» 11 мая 2021 года

Сезон для «Наполи» складывается неоднозначным образом, но теперь о прошлых неудачах нужно забыть. Главная задача для команды Дженнаро Гаттузо — сохранить место в зоне Лиги чемпионов. Согласно статистике личных встреч, «Удинезе» прекрасно подходит для того, чтобы набрать три очка. Ждём яркого футбола, голов и победы неаполитанцев.



Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.