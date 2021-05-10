«МЮ» — «Лестер». Прогноз: Сульшер и Погба подарят надежду «Ливерпулю» на топ-4 АПЛ

«МЮ» гарантировал участие в Лиге чемпионов на будущий год. И даже сохраняет шансы на титул.

11 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех «Лестера» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 11 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.78.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Лестер» (11.05.2021)

36-й тур чемпионата Англии стартует уже через сутки после завершения 35-го. Плотность календаря в АПЛ всегда удивляла, но в концовке сезона при таком графике вероятность сенсации сильно возрастает. В центральном матче предстоящего тура сойдутся вторая и четвёртая команда лиги — «Манчестер Юнайтед» против «Лестера».

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Недавняя победа подопечных Уле-Гуннара Сульшера над «Астон Виллой» (3:1) позволила выдохнуть — «красные дьяволы» гарантировали себе место в топ-4, а с ним и путёвку в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Задача-минимум выполнена, давление снизилось.



Далеко не факт, что в оставшееся время за «МЮ» будут играть дублёры, однако настрой футболистов явно будет не столь серьёзен. Что касается составов, то решения Сульшера иногда не поддаются никакому объяснению. Много вопросов вызвала ситуация с Бруну Фернандешем, который на протяжении всего сезона играет без замен, однако почему-то вышел в основном составе на ответный матч Лиги Европы с «Ромой».



Как бы то ни было, теперь манкунианцы могут себе позволить особо не смотреть на турнирную таблицу и играть в своё удовольствие. А вот о «Лестере» то же самое сказать явно нельзя. Подопечные Брендана Роджерса в очередной раз проваливают концовку сезона.

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Два поражения и ничья в пяти последних турах АПЛ — слишком много осечек. «Лисы» откатились уже на четвёртую строчку турнирной таблицы. Если потери очков продолжатся, «Лестер» рискует остаться даже без места в Лиге чемпионов. Ведь конкуренты не дремлют.



Встреча первого круга между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед» состоялась в конце декабря и завершилась боевой ничьёй. Манкунианцы вели вплоть до концовки, однако автогол Акселя Туанзебе на 85-й минуте поставил точку. За красных в тот день забивали Маркус Рашфорд и Бруну Фернандеш.



Если говорить о кадровых проблемах, обе стороны испытывают практически идентичные сложности. «МЮ» не сможет рассчитывать на Антони Марсьаля, а за «Лестер» не сыграет Харви Барнс. Травма Фила Джонса перекрывает повреждение защитника «лис» Джеймса Джастина. И даже в прошлом туре соперники синхронно потеряли из-за травм лидеров защиты — Харри Магуайра и Джонни Эванса. Участие обоих находится под вопросом.

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Удивительно, что «МЮ» большую часть сезона считася мастером по выездным победам. Зато в концовке куда удачнее выступает именно на «Олд Траффорд» — в пяти последних матчах на собственном стадионе манкунианцы одержали пять побед. В то же время вызывают вопросы выездные результаты «Лестера» — в десяти таких играх подопечные Роджерса одержали всего четыре победы.



В общем, возьмём победу хозяев с нулевой форой. Мотивации у гостей больше, но синие, похоже, потеряли уверенность. А вот подопечные Уле-Гуннара пока даже сохраняют теоретические шансы на титул.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лестер» 11 мая 2021 года

Вряд ли после завоевания места в топ-4 «Манчестер Юнайтед» остановится. Впереди ещё три игры чемпионата, пока сохраняются даже математические шансы на титул. Безусловно, «Лестер» на предстоящий матч будет значительно более мотивирован, однако что им дала такая же мотивация с «Саутгемптоном» (0:1) и «Ньюкаслом» (2:4)?



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.82.