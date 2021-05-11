«Локомотив» — «Крылья Советов». Прогноз: Чорлука и Крыховяк закроют самарцев в финале

12 мая 2021 года состоится матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.99. Успех самарцев оценён экспертами в 4.70. А ставки на ничью принимаются за 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 мая 2021

Букмекеры считают, что матч финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз матча финала Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» (12.05.2021)

За окнами расцветает май, но первый посткоронавирусный футбольный сезон, напротив, приближается к логическому завершению. В ближайшие недели в европейских чемпионатах и еврокубках пройдут заключительные игры. Национальные кубки — не исключение. В Кубке России, например, уже добрались до финала.



Он состоится в среду, 12 мая. В Нижнем Новгороде на нейтральном поле одноимённого стадиона московский «Локомотив» и самарские «Крылья Советов» схлестнутся в битве за трофей. Для москвичей этот приз может стать девятым в истории, но самарцы преследуют свои интересы.



И это любопытно, ведь у вторых мотивации как минимум не меньше. Как известно, обладателю Кубка России даётся законное право выступать в следующем сезоне на европейской арене. Причём не в Лиге конференций, а именно в Лиге Европы. Железнодорожники же сейчас и без того находятся в еврокубковой зоне в таблице РПЛ. И надеются забраться в Лигу чемпионов.



После 29 туров у них в активе 53 очка. Чемпионскую гонку, несмотря на мощнейшую победную серию, конечно, проиграли «Зениту». Сперва уступили самим петербуржцам (1:6), а в прошлом туре не смогли дожать оставшееся в меньшинстве «Динамо» (0:0). Но шансы на Лигу чемпионов всё равно сохраняются. Пусть и откровенно скромные.



Теперь остаётся только надеяться на осечки конкурентов, а самим выкладываться на сто процентов в 30-м туре с екатеринбургским «Уралом». По-хорошему, в последнем матче должен ошибиться «Спартак». Плюс не стоит забывать о преследователях: «Рубин» и «Сочи» отстают всего на один пункт, находясь в отличной форме.



«Крылья Советов» же проводят удивительный сезон по всем параметрам. В прошлой игре против «Краснодара-2» они одержали победу со счётом 6:0, что принесло первое место в Футбольной национальной лиге. За тур до конца сезона в активе 98 очков и 99 голов. Цель — по 100 пунктов в каждой графе — всё ближе.



Но сперва — тяжелейший финал Кубка России. Для самарцев это отличная возможность ярко вернуться в российскую элиту. Во-первых, обладателями этого трофея они до сих пор ни разу не становились. Во-вторых, в еврокубках не играли более десяти лет, когда в сезоне-2009/2010 вылетели из квалификации Лиги Европы. Почему бы и не замахнуться на сенсацию.

Команда Марко Николича по праву считается фаворитом, в памяти ещё свежа рекордная серия из 11 побед. Однако подопечных Игоря Осинькина подобным не удивить. За 18 игр во всех турнирах после зимнего перерыва они добыли 16 побед, ни разу не проиграв. Хотя попадались даже представители РПЛ.



Сыграть с соперником на равных самарцы вполне могут, но ждать триллера и парада голов мы бы всё же не стали. За низовой матч говорит сразу несколько факторов. Во-первых, повышенная ответственность — не каждый день появляется возможность выиграть трофей и выйти на европейскую арену. Есть смысл сыграть аккуратно.



Второй фактор — грамотно выстроенная защита «Локомотива». После шести оплеух от «Зенита» железнодорожники прежде всего надёжно сыграли в обороне, у «Динамо» настоящих моментов было по пальцам пересчитать. Едва ли они будут многое позволять и самарцам. Однако «крылышкам» тоже резонно внимательно отыграть сзади.



Соперник по-настоящему опасный. Если бездумно лезть вперёд, то это может дорого стоить. Дополнительного времени не предусмотрено, в случае ничейного исхода после финального свистка сразу же будет серия пенальти. И вот тут уже можно потягаться, грозненский «Ахмат» подтвердит. Словом, ждём довольно осторожного футбола от команд.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Локомотив» — «Крылья Советов» 12 мая 2021 года

«Локомотив» борется за Лигу чемпионов, но теперь от него зависит немногое. Кубок России — отличная возможность выйти на европейскую арену, только лёгкой прогулки явно не предвидится. «Крылья Советов» здорово играют в атаке, так что с ними следует быть осторожными. Но и самарцам нет смысла раскрываться и форсировать события. Так что ждём осторожный футбол.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.74.