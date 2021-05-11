«Челси» — «Арсенал». Прогноз: финалист Лиги чемпионов разберётся с середняком АПЛ

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «Арсенала» оценён экспертами в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» 12 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч АПЛ «Челси» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.95.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» (12.05.2021)

Уже сегодня, 11 мая, двумя матчами стартует очередной, 36-й тур английской Премьер-лиги. Днём позже состоится одна из центральных встреч тура — «Челси» сыграет с «Арсеналом» в лондонском дерби. Вывеска бодрая, хотя на деле разница между соперниками велика.

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Очная встреча первого круга АПЛ завершилась уверенной и достаточно неожиданной победой «канониров» со счётом 3:1. Стоит отметить, что на том отрезке сезона оба клуба показывали не самый выразительный футбол. Лишним тому подтверждением стало увольнение Фрэнка Лэмпарда из «Челси» спустя менее чем месяц после того поражения.



Теперь же можно смело констатировать, что на поле выйдут две абсолютно разные по уровню команды. Финалист Лиги чемпионов и коллектив, не сумевший выбить из розыгрыша Лиги Европы «Вильярреал». Достаточно взглянуть на их положение в турнирной таблице — если «Челси» может зацепиться даже за медали, то «канониры» лишь девятые.



Результаты синих с приходом Томаса Тухеля поражают абсолютно всех. Взять хотя бы последние пять матчей — победы над «Фулхэмом», «Вест Хэмом», мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Сложно не впечатлиться. Единственная потеря очков на этом отрезке — выездная, зато результативная ничья с тем же «Реалом» (1:1). И там смотрелись заметно лучше испанцев.

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«Арсеналу» похвастаться особо нечем — две победы в последних пяти матчах, при этом даже ничья с «Вильярреалом» фактически стала для «канониров» поражением. Месяц назад подопечные Микеля Артеты впервые за 26 лет проиграли дома «Эвертону», и даже уверенная победа над уже вылетевшим «Вест Бромвичем» не может быть поводом для гордости.



Если говорить о кадровых потерях, то ситуации несколько схожи. На поле «Стэмфорд Бридж» не выйдут важные игроки центра поля и центра обороны. За синих не сыграют Матео Ковачич и Андреас Кристенсен, тогда как Микель Артета не сможет рассчитывать на Гранита Джаку и Давида Луиза. Впрочем, заменить травмированных есть кем.



Нельзя не отметить, что предыдущая победа «Арсенала» на «Стэмфорд Бридж» случилась в далёком 2011 году. Те 5:3 с голами ван Перси и «падающего/встающего» Уолкотта помнят многие, однако многие их уже могли и подзабыть. Если говорить конкретно о «канонирах», то помнить её должен лишь Артета, отдавший одну из голевых передач в той встрече.

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Возьмём победу хозяев и будем надеяться на то, что Тухель как минимум выпустит на поле пропустившего прошлый матч Мэйсона Маунта. От этого юноши сейчас игра «Челси» зависит если не полностью, то очень сильно. Коэффициент на победу хозяев вполне крепкий — 1.73.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Арсенал» 12 мая 2021 года

Помимо разницы в уровне команд, нельзя забывать и о мотивации. «Челси» необходимо набрать шесть очков в оставшихся трёх турах АПЛ, чтобы закрепиться в топ-4 и попасть в Лигу чемпионов. Начать этот путь в дерби было бы очень символично. «Арсенала», безусловно, постарается дать бой, однако реалии таковы, что «Челси» сейчас попросту сильнее. Тем более на своём поле.



Ставка: победа «Челси» за 1.73.