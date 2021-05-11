«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Прогноз: извините, но теперь Симеоне титул не отдаст

12 мая состоится матч 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» Мадрид — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех «Реала Сосьедад» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 12 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.10.

Анализ и прогноз матча 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад» (12.05.2021)

Развязка чемпионата Испании, как кажется, затягивается вплоть до последнего тура. Претендующие на титул клубы если и теряют очки, то синхронно, а минимальное расстояние между ними сохраняется даже к 36-му туру. Всё ещё лидирующий «Атлетико» сразится с «Реалом Сосьедад».

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Многие считали, что определяющим в борьбе за чемпионство должен был стать предыдущий, 35-й тур Примеры. В нём «Барселона» играла с «Атлетико», а «Реал» принимал «Севилью». В раскладах не поменялось абсолютно ничего, ведь в обоих матчах была зафиксирована ничья. Такой расклад лишь ещё сильнее подогревает интерес к Ла Лиге в концовке клубного сезона.



Накануне 36-го тура Ла Лиги, ситуация в турнирной таблице следующая: с 77 очками по-прежнему лидирует «Атлетико», в двух пунктах за ним идут «Реал» и «Барса». Не так далеко и «Севилья» — 71 балл, что на четыре меньше, нежели у «сливочных» и «блаугранас». Очередная серия триллера стартует уже во вторник, а в среду, 12 мая, сыграет лидер чемпионата.



При всём внимании к первой четвёрке турнирной таблицы соревнований, нельзя забывать о целях других клубов. В частности, «Реал Сосьедад» в этом сезоне выглядит добротно. Подопечные Иманоля Альгуасиля располагаются на пятой строчке и ведут активную борьбу за прямую путёвку в групповой этап Лиги Европы.

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Имея 56 очков, бело-голубые опережает ближайшего преследователя в лице «Бетиса» всего на два пункта. Шансы на Лигу чемпионов потеряны давно, но пятая позиция — это вполне себе мотивация. А значит, мадридцы наверняка столкнутся в ожесточённым сопротивлением.



Встреча первого круга Примеры между «Сосьедадом» и «матрасниками» прошла на «Аноэте» в конце декабря. Тогда подопечные Диего Симеоне одержали достаточно уверенную победу с голами Эрмосо и Льоренте. Судьба не самого богатого на опасные моменты матча решилась во втором тайме, на протяжении которого хозяева сумели лишь один раз потревожить Яна Облака.



Если говорить о кадровых проблемах, то у гостей их гораздо больше. В ближайшую среду на поле не выйдут Микель Мерино, Айен Муньос, Карлос Эрнандес и Лука Сангальи. При этом у «Атлетико» всего одна потеря — в субботнем матче с «Барселоной» травму получил Тома Лемар.

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Не стоит забывать и о всем известной неуступчивости «матрасников» в родных стенах. Последняя выездная победа «Реала Сосьедад» над «Атлетико» случилась более восьми лет назад — 10 марта 2013 года. Всего же в 21-м веке мадридский клуб проиграл соперникам из Сан-Себастьяна лишь два домашних матча — это впечатляет.



Потому не будем изобретать велосипед. На П1 дают нестыдный коэффициент 1.65 — вполне неплохо. Мадридцы предельно мотивированы, только победа гарантирует им сохранение первого места по итогам тура. Плюс своё поле. Ждём трудового успеха от Суареса и партнёров.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад» 12 мая 2021 года

Обеим сторонам кровь из носу нужна победа, однако практически полная готовность футболистов «Атлетико» и фактор домашнего поля склоняют чашу весов в сторону мадридцев. Уже давно чемпионство не было так близко к «матрасникам», а значит Диего Симеоне сделает всё, чтобы в итоге добыть золото Примеры. «Сосьедад» не должен стать серьёзной преградой для АТМД.



Ставка 1: победа «Атлетико» за 1.65.