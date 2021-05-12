«Локомотив» — «Крылья Советов», Россия — Швеция и другие матчи. Что смотреть 12 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 12 мая.

На что ставить в футболе 12 мая

Главный матч дня — финал Кубка России, в котором сыграют «Локомотив» и «Крылья Советов». Москвичи очень здорово провели весну, но затормозили на самом финише. Самарцы же досрочно выиграли ФНЛ, а Иван Сергеев побил «вечный» рекорд Андрея Федькова по голам. Конечно, команда Николича – фаворит, но финал – это один матч, в котором возможно всё.

В чемпионате Англии сыграют «Челси» и «Арсенал». Финалист Лиги чемпионов борется за место в тройке АПЛ, а неудачник Лиги Европы борется за место в еврокубках на следующий сезон.

В Испании в битве за чемпионство «Атлетико» сыграет с «Реалом Сосьедад», а «Севилья» примет «Валенсию». Интересные матчи и в Италии. «Милан» на выезде сыграет с «Торино», «Аталанта» примет «Беневенто», ждём результативных действий от Алексея Миранчука. Что до Александра Кокорина, то, возможно, он получит какое-нибудь игровое время в гостевой игре с «Кальяри». Ну и «Ювентус» сыграет в гостях с «Сассуоло». Павел Недвед опроверг слухи о немедленной отставке Андреа Пирло, но, если что, Игор Тудор готов принять команду.

Во Франции игр чемпионата сегодня нет, зато в полуфинале Кубка сыграют «Монпелье» и «ПСЖ». Чемпионство парижан под огромным вопросом, так что Кубок выигрывать нужно обязательно.

На что ставить в хоккее 12 мая

Стартуют Чешские игры – заключительный этап Евротура, последняя проверка перед чемпионатом мира. Сборная России в первом матче сыграет со Швецией, а в другом матче встретятся Чехия и Финляндия. Кроме того, в товарищеском матче встретятся Дания и Норвегия. Не забываем об НХЛ, там 5 матчей после полуночи.

На что ещё ставить 12 мая

На «Мастерсе» в Риме Андрей Рублев сыграет с немецким теннисистом Яном-Леннартом Штруффом. В женской части соревнований Екатерина Александрова сыграет с Дженнифер Брэди, Вероника Кудерметова – с Каролин Гарсия, а Вера Звонарева – с Петрой Квитовой.

В Единой лиге ВТБ заключительный первый матч четвертьфинальных серий. В Казани УНИКС примет польскую «Зелёна-Гуру». Кроме того, можно делать ставки на матчи чемпионатов Испании и Франции, а ночью НБА, за океаном запланированы 6 матчей.