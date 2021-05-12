«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д. Прогноз: Нагельсман уйдёт в «Баварию» без трофеев

13 мая 2021 года состоится матч финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд. Начало встречи — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу клуба из Лейпцига можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.74, а успех дортмундцев оценён в 2.73. Ставки на ничью в основное время принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Д 13 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60. Гол в первые 26 минут игры доступен в букмекерских конторах за 1.95.

Анализ и прогноз матча финала Кубка Германии «РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д (13.05.2021)

За окнами расцветает май, но первый посткоронавирусный футбольный сезон, напротив, приближается к логическому завершению. В ближайшие недели в европейских чемпионатах и еврокубках проведут заключительные игры. Национальные кубки — не исключение. В Кубке Германии, например, уже добрались до финала.

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Он состоится в четверг, 13 мая. В Берлине на нейтральном поле стадиона «Олимпиаштадион» в битве за трофей схлестнутся «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия». Мюнхенская «Бавария» давно сошла с дистанции, в заключительном раунде турнира встречаются два сопоставимых по классу клуба.



«Быки» доигрывают последний сезон под руководством удивительного Юлиана Нагельсмана. Затем молодой немецкий специалист перейдёт в стан «Баварии». В текущем сезоне у него снова не получилось навязать борьбу вечному чемпиону Германии. Свою лепту внесли осечки в предыдущих турах.



За два тура до конца «Лейпциг» занимает вторую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиге, набрав 64 очка. Отставание от лидирующих мюнхенцев составляет ровно десять баллов. Чемпионская гонка проиграна досрочно, зато команда точно не выпадет из зоны Лиги чемпионов. Отрыв от идущего пятым «Айнтрахта» составляет более шести очков.

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В шести предыдущих турах первенства подопечные Юлиана Нагельсмана сумели одержать только две победы. Зато в дополнительное время матча полуфинала Кубка Германии дожали упёртый «Вердер». Так что выиграть напоследок трофей для «быков» было бы красиво. Хотя соперник будет против.



Дело в том, что после вылета из Лиги чемпионов от банды Хосепа Гвардиолы дортмундская «Боруссия» взялась за голову и одержала пять побед кряду. Четыре пришлись на чемпионат Германии, ещё одна — на полуфинал национального кубка. В Кубке Германии без проблем разобралась со скромным «Хольштайном» (5:0).



А за четыре игры первенства наколотили 11 мячей и ворвалась в зону Лиги чемпионов. После 32 тура в активе 58 очков, но расслабляться нельзя. Ближайший преследователь — «Айнтрахт» из Франкфурта — отстаёт всего на один балл. А потому полностью отдаться борьбе за кубок, позабыв о первенстве, будет трудно.

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Хотя, кроме хорошей формы дортмундцев, стоит выделить статистику личных встреч. В прошлом туре немецкой Бундеслиги чёрно-жёлтые обыграли «Лейпциг» со счётом 3:2, эта победа стала пятой за шесть последних очных противостояний. Более того, они не проигрывают сопернику уже семь встреч кряду.



При таких раскладах вполне можно подумать над комбинированной ставкой «Х2 + тотал больше 1.5 мяча» за коэффициент 1.90. Веселье нам явно обеспечено, ведь с атакой нет проблем ни у «шмелей», ни у «быков». Однако форма последних оставляет желать лучшего. Как минимум не проиграть дортмундцы вполне могут.

Прогноз и ставка на матч финала Кубка Германии «Лейпциг» — «Боруссия» Д 13 мая 2021 года

После вылета из Лиги чемпионов «Боруссия» Д набрала неплохой ход в немецкой Бундеслиге. А форма «Лейпцига», напротив, заметно просела на финише. Плюс за дортмундцев с большим перевесом играет статистика личных встреч. Потому Х2 через тотал больше 1.5 мяча почти за двойку выглядит хорошо.



Ставка: «Боруссия» Д не проиграет и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.