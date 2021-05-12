«Локомотив» – «Крылья Советов». Прогноз «Фонбет»: самарцы найдут управу на Гильерме

Из ФНЛ в Лигу Европы — почему бы и нет? Самарцы доказали, что никого не боятся.

12 мая «Локомотив» на нейтральном поле в Нижнем Новгороде сыграет с «Крыльями Советов» в финале Кубка России. Встреча начнется в 20:00 мск. Сделать ставку на финал Кубка России можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Локомотив»

Перед заключительным, 30-м туром РПЛ «Локомотив» занимает третье место и отстает от «Спартака», находящегося на второй строчке, на три очка. Железнодорожники ещё могут финишировать в зоне Лиги чемпионов. Для этого им нужно побеждать в последнем туре, рассчитывая на поражение красно-белых в параллельном матче. После длительной победной серии у «Локомотива» спад: разгромное поражение от «Зенита» (1:6) и ничья с московским «Динамо» (0:0). С бело-голубыми не забили впервые в 2021 году.



«Локомотив» вышел в финал Кубка России после победы над ЦСКА (3:0) в полуфинальном матче. «Локомотив» – рекордсмен Кубка России по числу трофеев (8). В последний раз железнодорожники становились обладателями Кубка в сезоне-2018/2019. Тогда «Локомотив» обыграл в финале «Урал» (1:0). В прошлом розыгрыше Кубка России «Локомотив» провёл всего один матч, проиграв в 1/16 финала «Балтике» (1:1 в основное время, 1:4 в серии пенальти).

В какой форме «Крылья Советов»

«Крылья Советов» вышли в РПЛ по итогам сезона ФНЛ-2020/2021, но рискуют не сыграть в чемпионате из-за проблем с лицензированием. Перед последним, 42-м туром первенства самарцы занимают первое место в турнирной таблице, отрыв от второго места составляет семь очков.

«Крылья Советов» выдали впечатляющую беспроигрышную серию: 17 побед и две ничьих в основное время в 19 последних матчах во всех турнирах. В четырёх последних встречах у самарцев одни победы: над «Торпедо» (5:1), «Акроном» (2:1), фарм-клубами «Спартака» (2:0) и «Краснодара» (6:0).



В полуфинале Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Ахмат» (0:0, 4:1 по пенальти). Высшее достижение самарцев в новейшей истории Кубка России – выход в финал в сезоне-2003/2004. Тогда «Крылья Советов» уступили «Ахмату» со счетом 0:1. После этого самарцы ни разу не проходили дальше четвертьфинала.

«Локомотив» – «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах «Крылья Советов» лишь раз оказались сильнее «Локомотива» – в 1/16 финала Кубка России сезона-2017/2018. Тогда самарцы сыграли вничью с железнодорожниками в основное время (2:2), а в дополнительное — вырвали победу (3:2).

В остальных четырех матчах две победы на счету «Локомотива», ещё два раза команды сыграли вничью. Ставка на голы обеих сторон прошла в трёх последних очных встречах московского и самарского клубов.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Локомотив» – «Крылья Советов» 12 мая 2021 года

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.55 (сделать ставку).



Без учета последнего матча «Локомотива» с «Динамо» четыре предыдущие встречи железнодорожников завершились с тоталом больше 2.5. Скорее всего, с верховым тоталом закончится и финальная встреча Кубка России. «Локомотив» вряд ли проведёт предстоящую игру так же невыразительно в атаке, как матч против «Динамо». Причина – уровень и опыт соперника, который, хоть и прошел на пути к финалу четыре команды из РПЛ, играл в решающей стадии турнира всего однажды.

Самарцы ещё не встречались с топами в этом сезоне Кубка, могут поплыть в игре с «Локо» и вряд ли сыграют всухую в Нижнем Новгороде. На стороне гола железнодорожников и статистика очных встреч. «Локомотив» с 2016 года стабильно забивает «Крыльям». Самарцы играют в атакующий футбол, они наверняка не раз дадут команде Марко Николича повод выбежать в контратаку и реабилитироваться за невзрачные последние выступления.



У самарцев тоже будет шанс отличиться. «Крылья Советов» – самая результативная команда ФНЛ, в 41 матче самарцы забили 99 голов. В пяти последних встречах во всех турнирах «Крылья» забивали минимум два гола. В составе самарцев играет лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев, который забил в этом сезоне 40 голов. Также на счету Сергеева два гола в Кубке России.



Против «Локомотива» не только атакующий потенциал соперника, но и травмы защитников. Игру из-за повреждений могут пропустить Ведран Чорлука и Владислав Игнатьев. «Крылья» на ходу и вполне могут забить кризисному «Локомотиву». Ставка на гол самарцев проходила в трёх последних очных встречах команд, железнодорожники же пропускали в трёх из пяти последних матчей.



Ставка на голы обеих команд и тотал больше 2.5 проходила в основное время в трёх из пяти последних матчей между «Локомотивом» и «Крыльями Советов».