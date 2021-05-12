«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп и Салах сохранят надежду на Лигу чемпионов

13 мая состоится перенесённый матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех «МЮ» оценён экспертами в 2.99. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль» 13 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (13.05.2021)

Сверхнасыщенный сезон английской Премьер-лиги подходит к концу. Вопросы по чемпионству накануне снялись официально, но интриг хватает. Одна битва за зону Лиги чемпионов чего стоит. В ближайший четверг состоится центральный и перенесённый матч 34-го тура — «Манчестер Юнайтед» примет на «Олд Траффорд» «Ливерпуль».



Северо-западное дерби должно было состояться ещё 2 мая. Однако в дело вмешались беспорядки фанатов. Группа болельщиков «МЮ» пробралась на стадион за несколько часов до стартового свистка и начали требовать отставки руководства клуба. В результате встречу перенесли.



За пять туров до завершения чемпионата Англии соперники находятся в совершенно разных положениях. Если «МЮ» более чем комфортно себя чувствует на втором месте турнирной таблицы и уже гарантировал финиш в топ-4, то мерсисайдцы лишь шестые. Шутки про Лигу конференций рискуют превратиться в реальность.



В такой ситуации каждая потеря очков подопечными Юргена Клоппа может стать критичной, а победа над принципиальным соперником должна не только вдохновить команду, но и существенно помочь ей в квалификации в Лигу чемпионов сезона-2021/2022. Шансы пока сохраняются, но нужно обойтись без осечек.



Забавно, но болельщики «Манчестер Юнайтед» даже в некотором роде помогли «Ливерпулю». Из-за переноса игры на более поздний срок манкунианский клуб успел провести два других матча АПЛ и гарантировать себе место в топ-4. Уже на игру с «Лестером» Уле-Гуннар Сульшер выпустил дублирующий состав — вполне вероятно, что резервисты сыграют и с «Ливерпулем».



От заветного топ-4 «Ливерпуль», имеющий игру в запасе, отстаёт на семь очков. Завоевание путёвки в Лигу чемпионов является для красных единственной целью на концовку сезона: из остальных турниров вылетели, ждать помощи не от кого. Учитывая недавние потери очков в АПЛ с «Лидсом» и «Ньюкаслом», было бы очень кстати вернуть доверие болельщиков победой над «Манчестер Юнайтед».



Встреча первого круга между «Ливерпулем» и «МЮ» состоялась в середине января и получилась крайне скучной. На протяжении 90 минут преимуществом владели мерсисайдцы, однако распечатать ворота Давида Де Хеа так и не сумели. Соперник в атаке тоже не преуспел — четыре удара в створ и всего 34% владения мячом. Игра, от которой все ждали множества голов и эмоций, оказалась шахматной партией. В том числе и по результату — ничья.

Теперь же предматчевые расклады совсем иные. У «Ливерпуля» не остаётся никаких вариантов, кроме как идти вперёд, а хозяевам особо ничего не нужно. Впрочем, и проигрывать принципиальному сопернику на домашнем стадионе «МЮ» явно не захочет. В любом составе.



Как и в январской встрече, обе стороны испытывают существенные кадровые проблемы. В составе «Ливерпуля» точно не сыграют Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Дивок Ориги и Джордан Хендерсон. Уле-Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на Антони Марсьяля, Харри Магуайра и Фила Джонса.



Вряд ли нужно обращать внимание на тоталы. Команды могут как засушить игру, так и выдать настоящее шоу. Другое дело — поставить на успешное выступление подопечных Клоппа, которым очень и очень нужны очки. Победа гостей с нулевой форой видится хорошим вариантом. Коэффициент приближается к двойке, в случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 13 мая 2021 года

За последнюю неделю «Манчестер Юнайтед» провёл целых три матча в разных турнирах. Игра с «Ливерпулем» станет четвёртой за восемь дней — такой плотности не встретишь даже в боксинг-дэй. Весь сезон был очень непростым, так что к игре с «Ливерпулем» подопечные Сульшера наверняка наелись. В то же время у действующих чемпионов всего одна игра за две с половиной недели. Команда Клоппа отдохнула и готова сделать решающий рывок в топ-4.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.80.