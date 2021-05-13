Россия — Финляндия. Прогноз: Валерий Брагин уберёт Самонова. Четыре шайбы — это слишком

13 мая 2021 года состоится матч четвёртого этапа Евротура Россия — Финляндия. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу россиян в основное время можно с коэффициентом 2.07, а успех финской сборной оценён букмекерами в 3.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Россия — Финляндия 13 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч четвёртого этапа Евротура Россия — Финляндия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.27. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Гол в первые десять минут идет за 1.78.

Анализ и прогноз матча Чешских игр Россия — Финляндия (13.05.2021)

За окном расцветает май. Континентальная хоккейная лига вместе с Кубком Гагарина давно отгремели, участники подарили болельщикам массу интересного. Совсем скоро стартует Чемпионат мира-2021. Но для начала предстоит доиграть до конца Еврохоккейтур — турнир для подготовки к более серьёзным соревнованиям.

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Четвёртый этап Евротура продолжится в четверг, 13 мая. Во втором туре Чешских игр сборная России сыграет со сборной Финляндии, стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Накануне россияне встречались с зубастой сборной Швеции. И начали подготовку к ЧМ с победы, выдав настоящий триллер.



На двоих оппоненты забросили ровно десять шайб, но обо всём по порядку. Первые минуты, как отметил впоследствии и главный тренер, российская сборная привыкала. Ко всему: площадке больших размеров, другим скоростям, сопернику, друг к другу и своей игре. Отсюда и пропущенный в начале девятой минуты гол.



Однако потом «красная машина» завелась и прибавила. Ещё до первого перерыва сравняла счёт при игре «4 на 4», а со второго периода понеслось. Российские хоккеисты показали неплохую концентрацию, нередко создавали моменты. Отчасти помогла одержать победу мощная игра в большинстве.

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Правда, уже при счёте 5:2 немного расслабились, но в концовке снова собрались. Шведы доигрывали без вратаря, но дальше синей линии контроль шайбы продвинуть не могли. А за 19 секунд до конца Владислав Каменев оформил дубль, забросив в пустые ворота, и снял все вопросы о победителе. Итоговые 6:4 вполне по делу.

Сборная Финляндии же начала стартовый поединок против Чехии за здравие, а закончила так себе — 1:2. Размочили счёт на восьмой минуте и держали преимущество вплоть до конца второго периода. Да только удаление нападающего Ииро Пакаринена на 37-й минуте внесло свою лепту в сценарий.

Спустя полторы минуты большинства чехи всё-таки отыгрались, а уже в середине третьей двадцатиминутки вовсе повели в счёте. Не помогло финнам вернуться в игру и удаление в составе чешской команды за пять минут до финальной сирены. Не спаслись, хотя пару возможностей создали.

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Любопытно, что это поражение стало для подопечных Юкки Ялонена пятым в шести предыдущих играх Евротура. Остальные четыре тоже случились в основное время. А обыграть удалось тех же чехов во время Шведских игр, но лишь по буллитам. Основное время завершилось со счётом 2:2.



Мы бы не стали ждать от финнов серьёзных откровений и в предстоящем поединке со сборной России. Ведь за российскую команду играет ещё и статистика личных встреч. Дело в том, что «красная машина» одержала три победы подряд в последних трёх случаях. Забить при этом получилось целых 14 шайб, то есть по четыре за раз.



Хотя в этот раз слишком много голов не предвидится. Во-первых, на отдых и восстановление обеим командам дано крайне мало времени, играют два дня подряд. Во-вторых, подопечные Валерия Брагина готовятся к предстоящему Чемпионату мира, а потому оставлять без внимания четыре пропущенных от шведов шайбы явно не будут.

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Плюс голкипер Александр Самсонов присядет на лавку, а его сменщик (скорее всего, Иван Бочаров) получит шанс проявить себя перед мундиалем. Словом, ждём более собранную и аккуратную игру в исполнении россиян. А Финляндия пока не удивляет. Так что 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 1.87 выглядит интересно.

Россия — Финляндия: прогноз и ставка на матч 4-го этапа Евротура 13 мая 2021 года

Сборная России в ярком матче одержала победу над зубастой Швецией, а Финляндия показала себя не с лучшей стороны, уступив чехам. Однако на этот раз мы бы не стали ждать такого же веселья. Наверняка Валерий Брагин сделает выводы, а его «красная машина» сыграет строже в обороне.



Ставка: Россия не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 1.87.