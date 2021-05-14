«Ньюкасл» — «Ман Сити», «Зелëна-Гура» — УНИКС и другие матчи. Что смотреть 14 мая

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 14 мая.
На что ставить в футболе 14 мая
Середина футбольной недели была очень активной, поэтому клубные чемпионаты берут небольшую передышку перед яркими выходными. В общем-то, игра в топ-чемпионатах только одна: в Англии «Манчестер Сити» уже в ранге чемпиона едет в гости к «Ньюкаслу».
Кроме того, можно делать ставки на игры кубка АФК, ну или вспомнить прошлую весну и обратить внимание на чемпионат Беларуси, здесь начинается очередной тур. «Спутник» сыграет со «Славией», а минское «Динамо» — со «Сморгонью».
На что ставить в хоккее 14 мая
В хоккее тоже довольно тихо. Сборная России свой третий матч на Чешских играх проведёт завтра, а сегодня можно посмотреть на товарищеский матч Латвии и Швейцарии. В НХЛ регулярный чемпионат практически завершён, там всего 2 игры, обе в Северном дивизионе. «Виннипег» сыграет с «Торонто», а «Эдмонтон» — с «Ванкувером».
На что ещё ставить 14 мая
Второй матч пройдёт в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ между «Зелëна-Гурой» и УНИКСом. Дома казанцы разгромили польский клуб, посмотрим, что будет во втором матче. Кроме того, начался плей-офф в чемпионатах Италии и Турции. Ну и НБА, там в ночь на субботу 8 игр.
Любителям волейбола можем порекомендовать посмотреть первые матчи второго круга квалификации чемпионата Европы. Играют и мужчины, и женщины. Правда, это не самые сильные команды, лидеры уже давно получили свои путёвки, и обе сборные России входят в их число.
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