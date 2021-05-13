Новак Джокович — Стефанос Циципас. Прогноз: серб и грек украсят турнир в Риме

Прошлый матч между Новаком и Стефаносом продлился четыре часа. Тогда грек почти сотворил невозможное.

14 мая Новак Джокович и Стефанос Циципас сыграют в матче ¼ финала соревнований категории Masters в Риме (Италия). Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.67. На успех Циципаса можно поставить за 2.33.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Риме Джокович — Циципас 14 мая 2021 года

Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Ставки на третий сет принимаются за 2.31.

Анализ матча турнира в Риме Новак Джокович — Стефанос Циципас (14.05.2021)

До старта Открытого чемпионата Франции остаётся чуть более двух недель. Значит, самое время выяснить, кто из теннисистов станет чемпионом крупных соревнований категории «Мастерс» в Риме. Фавориты всё те же, потому битв между представителями топ-5 не избежать.

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Так и случилось — Новак Джокович и Стефанос Циципас встретятся в четвертьфинале Internazionali BNL d'Italia. Со стартом грунтового сезона Джокович стал не похож на себя. Поражения от Даниэля Эванса и особенно Аслана Карацева (россиянину уступил на домашнем турнире в Белграде) — далеко не те результаты, которые ждут от серба преданные болельщики.

Особенно в преддверии Открытого чемпионата Франции, где он привычно считается одним из фаворитов. Причин проседания результатов может быть несколько. Во-первых, Джокович взял очень приличную паузу в выступлениях — после победы на Australian Open не играл ни на одном турнире вплоть до «Мастерса» в Монте-Карло.

Во-вторых, существенно подтянулось молодое поколение, которые может довлеть даже над такой легендой, как Новак. Впрочем, поражение первая ракетка мира терпит не от условного Янника Синнера, а от 30-летнего британца Эванса, которого Ноле должен знать как облупленного.

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Именно Стефанос Циципас является ярчайшим представителем так называемого Next Generation в большом теннисе. 22-летний грек уже давно находится в топ-5 мирового рейтинга, а его результаты впечатляют с каждым годом всё сильнее. Особенность заключается и в том, что свои лучшие матчи Стефанос выдаёт именно с топовыми соперниками. А вот исполнителям средней руки может и проиграть.

За последние три года Джокович и Циципас встречались уже семь раз. Результаты говорят сами за себя — грек редко отпускал титулованного соперника без боя и одержал три победы. На грунтовых кортах, впрочем, у Стефаноса пока 0-2, однако особняком стоит прошлогодний полуфинал «Ролан Гаррос».

Тогда Циципасу удалось уйти со счёта 0-2 по сетам, не позволить Новаку подать на матч и взвинтить интригу до предела. Довести начатое до победы, правда, не вышло. Силы закончились, а Ноле в нужный момент взвинтил темп. 6:1 в заключительной партии, без вариантов.

Если же взять шесть других матчей между Новаком и Стефаносом, то в трёх из них дело доходило до решающей партии. Таким образом, счёт между напряжёнными матчами и проходными 4:3 в пользу «заруб». Вполне вероятно, что и в ближайшую пятницу зрители, собравшиеся на центральном корте Рима, будут наслаждаться всеми тремя партиями.

На Internazionali BNL d'Italia оба теннисиста стартовали со второго раунда. Джокович успел обыграть Тейлора Фритца из США (6:3, 7:6) и Алехандро Давидович Фокина, представляющего Испанию (6:2, 6:1). На счету Циципаса победы над хорватом Марином Чиличем (7:5, 6:2) и итальянцем Маттео Берреттини (7:6, 6:2). Очевидно, что турнирная сетка грека тяжелее, однако прошёл он её с достоинством, не проиграв пока ни одного сета.

Вряд ли можно сделать уверенный прогноз на победу одного из спортсменов, однако о том, что встреча будет напряжённой и затяжной, можно сказать с достаточной уверенностью. Тотал 22.5 геймов вполне пробиваемый, а коэффициент на это более чем приятный.

Ставки на матч турнира в Риме Новак Джокович — Стефанос Циципас 14 мая 2021 года

Оба теннисиста могут похвастаться высоким уровнем игры на грунтовых кортах. Скорее всего, матч будет очень смотрибелен. Исход в подобных случаях редко определяется по итогам двух сетов, а даже если так и случается, то в одном из них просто обязан проскочить тай-брейк. Потому ставка на тотал больше по геймам напрашивается.

Прогноз: тотал больше 22.5 гейма за 1.85.