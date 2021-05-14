Чехия — Россия. Прогноз: ещё один тревожный звонок для Брагина перед ЧМ-2021

15 мая 2021 года состоится матч четвёртого этапа Евротура Чехия — Россия. Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу чехов в основное время можно с коэффициентом 2.49, а успех российской сборной оценён букмекерами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Чехия — Россия 15 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч четвёртого этапа Евротура Чехия — Россия получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Гол в первые десять минут идет за 1.74.

Анализ и прогноз матча Евротура Чехия — Россия (15.05.2021)

За окном расцветает май. Континентальная хоккейная лига вместе с Кубком Гагарина давно отгремели, участники подарили болельщикам массу интересного. Совсем скоро стартует чемпионат мира – 2021. Но для начала предстоит доиграть до конца Еврохоккейтур — турнир для подготовки к более серьёзным соревнованиям.

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Четвёртый этап Евротура завершится в субботу, 15 мая. В последнем туре Чешских игр сборная России сыграет со сборной Чехии, стартовое вбрасывание запланировано на 16:00 мск. Заключительный этап россияне начали с яркой победы над зубастой Швецией, хотя вопросы тоже имелись.



Взять хотя бы потерю концентрации в третьем периоде и не самую уверенную игру голкипера Александра Самонова. Впрочем, победа не пахнет, мало кто потом вспомнит детали. Однако после этого матча Валерий Брагин заявил, что всё равно даст шанс себя проявить другому вратарю — Ивану Бочарову. Получилось, прямо скажем, так себе.



Вторым соперником выпала сборная Финляндии, которая накануне провела слабый матч против сборной Чехии. Вела в счёте, но уступила в основное время. И на этот раз российская команда ошибалась в обороне на протяжении всей игры. Итоговые 1:4 от финнов закономерны, хотя обидно признавать первое поражение во всём Евротуре.

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Первую шайбу россияне пропустили уже на пятой минуте при игре в меньшинстве, весь период сыграли неважно. Во втором заметно прибавили, даже имели преимущество, но отыгрались только в заключительном отрезке. Однако вытащить игру не получилось — из-за ошибок за короткий промежуток пропустили сразу две шайбы. А четвёртую получили в пустые ворота. Бочаров не впечатлил, во всех трёх случаях мог действовать удачнее.



Чехи же пока идут безукоризненно. Сперва одержали волевую победу над Финляндией, уступая в счёте до концовки второго периода. А в прошлой игре снова спаслись от поражения, обыграв Швецию в овертайме (3:2 ОТ). Любопытно, что шведы дважды выходили вперёд по ходу встречи.



В общем зачёте чехи идут на втором месте, набрав 16 очков. Отрыв от ближайшего преследователя — сборной Швеции — составляет всего четыре пункта, а Россию уже не догнать. Да и едва ли это имеет хоть какое-то серьёзное значение, поскольку сейчас важнее подготовка к грядущему чемпионату мира – 2021.

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Стоит отметить, что уже 21 мая Россия и Чехия встретятся в Риге в первом туре ЧМ-2021. Фактически предстоящий поединок в Евротуре для обеих сборных — генеральная репетиция. Казалось бы, от любых экспериментов логичнее отойти, однако Валерий Брагин подтвердил, что место в воротах по плану займёт третий вратарь — Иван Федотов.



В трёх предыдущих этапах «Красная машина» громила чехов. В Финляндии со счётом 3:0, в России со счётом 4:1, а в Швеции всё получилось ещё веселее — 7:4. В последних случае, кстати, большинство шайб было заброшено в третьем периоде. Вот и сейчас мы бы не стали ожидать от соперников мощного старта.



Несомненно, хоккеисты уже успели восстановиться после двух матчей подряд, но теперь имеет смысл сыграть осторожнее. Всё же на носу ЧМ-2021, россиянам нужно исправляться за восемь пропущенных шайб в двух играх. А чехи пока не могут забить в первых периодах. Так что ставка «третий период результативнее первого» за 2.10, на наш взгляд, выглядит интересно.

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Чехия очень неплохо выглядит на домашнем этапе Евротура, а Россия продолжает подготовку к чемпионату мира. Однако в Риге оппоненты будут открывать турнир именно очным поединком, так что есть смысл сыграть аккуратно. К тому же россиянам нужно исправляться за восемь пропущенных шайб за 120 минут, а чехи пока что в первых периодах не забивали. Ждём аккуратного старта.



Ставка: третий период результативнее первого за 2.10.