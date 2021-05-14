«Дженоа» — «Аталанта». Прогноз: Малиновский и Миранчук выйдут в ЛЧ, Шомуродов не помешает

15 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех хозяев оценён экспертами в 12.00. Ставки на ничью принимаются за 6.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта» 15 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.39, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.71. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта» (15.05.2021)

Предпоследний тур чемпионата Италии ознаменуется сразу двумя топ-матчами. «Юве» сыграет с «Интером», а в Риме состоится столичное дерби между «Ромой» и «Лацио». При таких вывесках главный претендент на серебро Серии А «Аталанта» попробует под шумок взять три очка со скромным «Дженоа».



Подопечные Джан Пьеро Гасперини располагаются на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, имея столько же очков, сколько и «Милан». Отрыв от идущего третьим «Наполи» составляет два пункта. Допускать осечки с 14-м клубом лиги бергамаскам не рекомендуется. До Лиги чемпионов остался один шаг.



Тем более что «Дженоа», как и многие другие представители середины таблицы, откровенно доигрывают сезон. В пяти последних турах команда дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Победы генуэзцев над «Болоньей» и «Специей» тяжело назвать чем-то сверхъестественным, ведь они находятся в таком же комфортном и ни к чему не обязывающем положении.



Мотивация «Аталанты» будет ещё сильнее, ведь обыграть «Дженоа» самой атакующей команде Италии не удаётся уже почти два года. Предыдущий успех датирован сентябрём 2019 года — с тех пор в очных встречах фиксировались исключительно ничьи. Со счётом 0:0 разошлись и в первом круге. «Дженоа» вошёл в тесный круг клубов, которым удалось не пропустить от бергамасков.



Ещё одним козырем в рукаве «Аталанты» является кадровая ситуация. В лазарете находится лишь один футболист — Рафаэль Толои. В то же время за «Дженоа» не смогут выступить сразу четыре игрока: Доменико Кришито, Милан Бадель, Лука Пеллегрини и Давиде Бираски. Даже Эльдор Шомуродов, раззабивавшийся в последние месяцы, вряд ли сумеет компенсировать столь солидные потери.



Впрочем, есть свой козырь и у Гасперини. Имя ему — Руслан Малиновский. Украинский полузащитник выдаёт феноменальный отрезок в концовке сезон, по праву считается лучшим ассистентом лиги и одним из открытий чемпионата. Задумайтесь только, в восьми последних матчах за «Аталанту» Руслан отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.



Не исключено, что в основном составе «Аталанты» появится и Алексей Миранчук. Последнее появление россиянина в основе итальянского клуба датировано ещё концом марта, однако его результаты в последних играх не могут не впечатлять — на счету экс-игрока «Локомотива» два забитых мяча после выходов на замену в матчах Серии А с «Болоньей» и «Пармой».

А с точки зрения ставок всё просто. Возьмём победу гостей с форой. У них на кону борьба за второе место (и выход в Лигу чемпионов), а вот генуэзцам ничего не нужно. Разница в мотивации и разница в уровне исполнителей — это серьёзные аргументы.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Аталанта» 15 мая 2021 года

У «Аталанты» нет никаких других вариантов кроме как обыгрывать «Дженоа». Понимают это и букмекеры, предлагая на выездную победу бергамасков какой-то смешной коэффициент. Впрочем, все мы знаем о любви команды Гасперини отгрузить сопернику 4+ голов, на это и будет ставка. Хозяева доигрывают сезон, а у гостей на кону второе место.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.66.